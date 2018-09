Dans une interview donnée à L'Express, Gérard Collomb confirme qu'il sera bien candidat à Lyon en 2020.

"Si d'ici là on ne m'a pas diagnostiqué de maladie grave, je serai candidat à Lyon", fin du suspens, Gérard Collomb confirme dans une interview donnée à L'Express qu'il sera bien candidat à la mairie de Lyon. L'ancien maire et président de la Métropole de Lyon ajoute qu'il devrait quitter le gouvernement après les élections européennes : "Je ne serai pas ministre de l'Intérieur jusqu'à l'avant-dernier jour. Je pense que les ministres qui veulent être candidats aux municipales de 2020 devraient pouvoir quitter le gouvernement après la bataille des européennes." Reste désormais à savoir quelles seront les modalités de son retour et la place qu'il laissera à David Kimelfeld, devenu président de la Métropole de Lyon. Gérard Collomb avait déjà aménagé les débuts d'une candidature en lançant avant l'été son association “Prendre un temps d’avance”.