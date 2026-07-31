Près de Lyon, un agent de sécurité en urgence absolue après avoir été écrasé sur le parking d’un Grand Frais

Un agent de sécurité de 34 ans a été transporté à l’hôpital après avoir été écrasé, dans la nuit de jeudi à vendredi, par un camion à benne sur le parking du Grand Frais de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 h 30, un agent de sécurité a été écrasé par un camion à benne sur le parking du Grand Frais situé route de la Libération à Sainte-Foy-lès-Lyon, révèlent nos confrères du Progrès. Il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital de Lyon Édouard-Herriot et souffre de multiples fractures et traumatismes.

Le chauffeur du camion, un homme de 61 ans, a été interpellé à quelques centaines de mètres du parking, et placé en garde à vue pour tentative d’homicide. Des analyses toxicologiques sont en cours.

Il ne s'agirait pas d'une tentative d'intrusion

Dans des circonstances qui restent à éclaircir, il semblerait que l’alarme du magasin se soit déclenchée durant la nuit et que l’agent de sécurité se soit rendu sur place pour procéder aux vérifications d’usage. Présent sur les lieux au même moment, le conducteur du camion aurait assuré être simplement venu pour collecter les déchets du magasin. L’agent de sécurité lui aurait demandé de rester sur place, probablement en se mettant devant le véhicule, pour vérifier ses propos. Le sexagénaire lui aurait alors roulé dessus, le traînant sur plusieurs mètres.

Toujours selon nos confrères, il ne s’agirait pas d’une tentative d’intrusion, le camion à benne étant assuré et loué par une société de collecte et de valorisation de déchets. Les images de vidéoprotection vont être récupérées et exploitées afin de comprendre ce qu’il s’est passé.