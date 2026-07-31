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Rhône : il se fait passer pour un coursier et dérobe plus de 3 000 euros à sa victime

  • par LR

    • Un homme a été condamné à quatre mois de prison ferme par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour s’être fait passer pour un coursier et pour avoir volé 3 250 euros à l'une de ses victimes.

    Les faits remontent au 15 septembre 2025. Le jour des faits, le mis en cause appelle l’une de ses victimes, se faisant passer pour son conseiller bancaire, et lui indique que des opérations frauduleuses ont été observées sur son compte bancaire. Quelques minutes plus tard, un faux coursier se rend au domicile de la victime, sur la commune de Porte des Pierres Dorées (Rhône), chargé de récupérer les cartes bancaires afin de les sécuriser. L’arnaque est bien rodée et la victime ne se doute de rien. Quelques jours plus tard, 3 250 euros sont retirés de son compte bancaire et des achats frauduleux sont réalisés.

    Après le dépôt d’une plainte, les investigations permettent d’identifier le véhicule utilisé lors de ces arnaques. Son propriétaire, déjà connu de la justice pour des faits similaires, est rapidement mis en cause. La victime l’identifie aussi. L’homme est finalement extrait de la maison d'arrêt où il était déjà incarcéré pour des faits de faux coursier, puis est placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade d’Anse. Il reconnaît les faits.

    Quatre mois de prison ferme

    Présenté devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), il est condamné à quatre mois d'emprisonnement ferme avec obligation de rembourser intégralement la victime, avant de retourner en détention.

    La gendarmerie du Rhône rappelle que les banques n’envoient jamais de coursier pour récupérer les cartes de leurs clients et qu’il ne faut jamais communiquer ses codes par téléphone. En cas de doute, il est préférable de raccrocher et de contacter directement son agence bancaire via le numéro de téléphone habituel.

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