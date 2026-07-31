Orages : le Rhône bascule en vigilance orange, des "phénomènes tourbillonnaires" possibles

Météo France place sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange face aux orages qui éclateront dans la journée.

Météo France renforce sa vigilance ce vendredi 31 juillet. Sept départements placés en vigilance jaune ont basculé en vigilance orange dans le bilan révélé à 10 heures. Dans le détail, il s’agit du Rhône, de l’Ain, de la Loire, l’Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier.

Dans le Rhône, la vigilance sera active entre 15 heures et 22 heures. De très fortes pluies sont attendues, avec des cumuls jusqu’à 60 mm en raison du déplacement rapide de ces orages. De fortes rafales de vent jusqu’à 80 km/h, et de la grêle sont prévues localement. Des "phénomènes tourbillonnaires" seront également possibles.

Dix départements de la région restent placés en vigilance orange canicule : le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme, la Savoie, le Haute-Savoie, la Drôme et l’Ardèche.