Garin, Bernard, Boumertit... Ils appellent à "l'union populaire" depuis Lyon

La députée écologiste du Rhône, Marie-Charlotte Garin. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Les trois députés Nupes du Rhône et le président écologiste de la Métropole de Lyon appellent à "l'union populaire" en vue des élections législatives anticipées du 30 juin.

"Un front populaire et Écologiste, ou l'extrémisme." En ces termes, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, appelle ce lundi à une union des gauches en vue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochain. Les trois députés Nupes du Rhône ont aussi rejoint cet appel.

Au lendemain de la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, qui atteint plus de 30 % au niveau national, contre à peine plus de 10 % à Lyon, et après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, "l'extrême droite (est) aux portes d'un pouvoir qui affecterait la vie de millions de nos concitoyens", poursuit Bruno Bernard.

Cette dissolution est un pari cynique dramatique.



J'appelle au front populaire large de la gauche et des écologistes qui embarque toute la société civile pour éviter la bascule de la France dans les griffes de l'extrême-droite.



Dès demain nous ferons front. — Thomas Dossus 🇪🇺 (@tomdoss) June 9, 2024

Le président est rejoint en ce sens par la députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin : "Notre camp doit s'unir : dès demain, je repars en campagne en tant que candidate de l'union de la gauche." Le député La France Insoumise du Rhône, Idir Boumertit appuie cette union : "Nous sommes prêts à gouverner la France ! Mobilisons toutes nos forces", accompagné d'un mot diese "Union Populaire". Tout comme son collègue Gabriel Amard qui assure que "l'union populaire est prête à gouverner avec le programme de la Nupes".

Le sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus considère de son côté que "cette dissolution est un pari cynique dramatique", et appelle "au front populaire large de la gauche pour éviter la bascule de la France dans les griffes de l'extrême droite". Seul le député Hubert Julien-Laferrière ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, lui qui a quitté le groupe écologiste en raison d'une enquête le visant concernant des soupçons d'ingérence étrangère.