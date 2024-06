Le 6 juin, le collège du Tonkin de Villeurbanne a été rebaptisé le collège du cinéma - Bertrand Tavernier, en l’honneur du cinéaste décédé en 2021.

La Ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon rendent hommage à l’un des cinéastes lyonnais les plus célèbres. Le 6 juin dernier, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière et ami du cinéaste, ont rebaptisé le collège du Tonkin en collège du cinéma - Bertrand Tavernier. Un choix symbolique puisque depuis plusieurs années, le collège propose aux élèves un cursus autour du cinéma.

Lire aussi : Vidéo : quand Bertrand Tavernier répondait aux questions de Lyon Capitale TV

En 2022, le collège a également mis en place une classe à horaires aménagés cinéma (CHAC), "unique en son genre sur le territoire de la métropole", assure la Métropole de Lyon dans un communiqué ce lundi. Chaque année, ce sont ainsi 50 élèves qui réalisent des courts-métrages, permettant de placer "la découverte et la transmission" au coeur de ce projet pédagogique, "des valeurs qui auront également traversé l’ensemble de la carrière de Bertrand Tavernier". Le 14 juin, la collège organisera par ailleurs sa "propre fête du cinéma", conclut enfin le communiqué.

Lire aussi : Lyon : décès du célèbre cinéaste lyonnais Bertrand Tavernier