Villeurbanne : nouvelle fusillade lundi soir, une personne blessée par balle

    • Un individu a été blessé par des tirs lundi 3 mars vers 21 heures, rue Alexis-Perroncel à Villeurbanne. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

    Les faits se sont produits en soirée, peu après 21 heures, dans le secteur de la rue Alexis-Perroncel, à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, une personne a été atteinte par balle dans des circonstances encore floues.

    Les secours ont rapidement été dépêchés sur place. La victime, légèrement blessée selon les premiers éléments, a été transportée à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Ses jours ne seraient pas en danger.

    Il s’agit du troisième épisode de tirs recensé à Villeurbanne en moins de deux semaines, après deux précédentes fusillades survenues fin février.

