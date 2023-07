Fréquences renforcées, itinéraires prolongés... Du changement sur le réseau TCL à Lyon

Sytral Mobilités dévoile sa nouvelle adaptation des lignes TCL pour la rentrée. Des augmentations aux heures de pointe ou des réaménagements sont prévus.

A compter du 28 août et du 4 septembre, de nombreuses lignes de TCL, trams ou bus sont renforcés. Sytral Mobilités a annoncé l'adaptation de l'offre 2023 à la suite d'une commission.

Dans un communiqué de presse, Sytral appuie sa détermination à "œuvrer au développement d’une offre de transport en commun qui répond au plus près à l’évolution des besoins des territoires en matière de déplacements et qui soit la plus lisible et la plus accessible possible".

Les objectifs principaux : adaptation aux communes du sud-ouest de la métropole, nouveau terminus du métro B, renfort sur des lignes en heures de pointe et meilleur service pour les établissements scolaires et zones d'activités.

Les lignes renforcées en heures de pointe

La ligne T3 a une fréquence augmentée en heures de pointes pour 10% en plus de capacités.

La ligne C2 circule en heures de pointe toutes les 5 minutes au lieu de 6 minutes.

Les lignes C6 et C6E fusionnent afin de renforcer l'offre en heures de pointe.

La ligne 64 est renforcée en lien avec les entreprises de la Vallée de la Chimie et passe toutes les 15 à 20 minutes en heures de pointes.

La ligne 87 passe en début et fin de journée toutes les 12 minutes au lieu de toutes les 15 minutes.

La ligne Z18 a 10 trajets supplémentaires les matins et soirs afin de répondre aux besoins des entreprises du secteur de la ZAC.

La ligne 52-52E va intégrer des trajets 52 Express pour les entreprises dans la ZAC du Chêne. Neuf trajets express sont proposés en heures de pointe, ils desservent uniquement les arrêts Vaulx-en-Velin La Soie et ceux du secteur Parc du Chêne.

Prolongements ou modifications des lignes

La ligne 54 (départ Gare de Vénissieux) est prolongée jusqu'à la Z.A Chapotin, afin de desservir de manière régulière l'arrêt "Corbas Musée de l'Aviation" et l'Ehpad de Corbas.

La ligne ZI1 (départ Gare de Vénissieux) a une modification de son itinéraire afin de mieux répartir le flux avec la ligne 87. La ligne ZI1 va desservir le secteur nord de la zone de Corbas et a deux trajets supplémentaires en fin de journée.

La ligne 81 est également modifiée. L'arrêt "Autrichiens" est supprimé pour sécurité routière. Dans le sens Plateau de Montrond > Collège Paul Vallon, les arrêts "Tour de Varissan", "Intermédiaire" et "Chatelaine" ne sont plus desservis.

Enfin, la ligne 85 est prolongée pour assurer la desserte du nouveau lycée Arnaud Beltrame à Meyzieu, jusqu'à Meyzieu Centre Aquatique. Quatre nouveaux arrêts permettent de desservir le lycée en lien avec les quartiers de Peyssilieu, Rambion, Libération et Rontet.

Adaptation au métro B

Ces lignes de bus s'adaptent au nouveau terminus du métro B à Saint-Genis-Laval et desservent l'arrêt.

Ligne C7 Part-Dieu > Pierre Bénite

Ligne 12 Gare d’Oullins > Saint-Genis 2

Ligne 18 Vernaison > La Mouche

Ligne 78 Givors > Charly

Ligne 88 Gare d’Oullins > Saint-Genis Lavalet

Ligne S9 St Genis Laval Moly > St Genis Laval Giono

La ligne 17 Sainte-Foy Place St Luc > Saint Genis 2 a aussi une nouvelle ligne complémentaire. Elle est scindée en deux : au nord, elle deviendra la ligne 6 (Sainte-Foy-Lès-Lyon > Gare d’Oullins) avec une nouvelle offre le dimanche et au sud, elle relie la Gare d’Oullins au Lycée Descartes de Saint-Genis Laval.