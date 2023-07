Les méthodes d'une adjointe de la Ville de Lyon dénoncées par la CFDT, une réunion prévue ce jeudi

Les méthodes de travail et de management de Sonia Zdorovtzoff, adjointe à la Ville de Lyon en charge des relations internationales sont mises en cause par la CFDT. Une réunion est prévue ce jeudi.

C'est une lettre signée le 26 juin dernier de la main de Simon Davias, élu de la CFDT section Métropole de Lyon, qui met directement en cause le management et les méthodes de travail d'une adjointe de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Ce dernier, tout comme le président de la Métropole, Bruno Bernard, et leur directeur général des services respectif en ont été destinataires.

"Cette situation pèse sur l'encadrement"

Sonia Zdorovtzoff, adjointe en charge des relations Internationales, est ainsi pointée du doigt par la CFDT sur les "questions relationnelles" et les "méthodes de travail", rapportent nos confrères de Lyon Mag, qui ont consulté la lettre. Le service des relations internationales, mutualisé entre la Métropole et la Ville de Lyon "connait des difficultés importantes en termes de relations de travail avec (elle)", peut-on encore lire dans la lettre. "Cette situation pèse également sur l'encadrement qui s'est d'ailleurs employé à mettre en place toutes mesures nécessaires à la protection des équipes", conclut la CFDT.

"Nous ne savions pas que la lettre avait fuité, explique à Lyon Capitale, son auteur, Simon Davias. Et d'ajouter : Tout ce qui est dans l'article est vrai, nous ne souhaitons pas communiquer davantage avant jeudi." Une réunion est en effet prévue le 20 juillet entre la Ville et le syndicat pour trouver des solutions. Sollicité par Lyon Capitale, l'exécutif assure être "attaché à l'instauration d'un environnement de travail où chacun puisse se sentir écouté et respecté" et de confirmer : "Un échange aura lieu ce jeudi afin d'apporter des solutions et de permettre à toutes et à tous de retrouver un cadre de travail apaisé."