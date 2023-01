Fréquence des bus TCL réduites : une centaine de nouveaux conducteurs sous trois mois

Plusieurs lignes de bus du réseau TCL à Lyon ont vu leurs fréquences augmentées ou rétablies. L'exploitant poursuit son travail de recrutement pour un retour à la normale rapide.

Ce mercredi 4 janvier, TCL a annoncé le renforcement et le rétablissement des fréquences de certaines lignes de bus de son réseau à Lyon. Au mois de novembre dernier, l'exploitant du réseau avait annoncé réduire la voilure sur une quarantaine de lignes de bus pour faire face à la pénurie de conducteurs.

Cinq lignes rétablies

Depuis ce mercredi, ce sont ainsi les lignes C6, 24 et 54 qui bénéficient d'un renforcement de leurs fréquences. Les lignes C3, C12, C19, 9 et 21, qui avaient été touchées par le manque de personnel voient quant à elles leurs fréquences rétablies.

Contacté, l'exploitant Keolis précise : "Actuellement, 100 conducteurs sont en formations et devraient être opérationnels d'ici un à trois mois. On espère évidemment que la tendance ira en s'améliorant." De plus en plus de lignes devraient donc voir leurs fréquences rétablies dans les prochains mois.

En 2022, 620 recrutements ont été réalisés, dont 460 conducteurs. L'entreprise tente d'innover pour améliorer son recrutement notamment la mise en place d'un système de parrainage.

En clair, un employé de Keolis qui parraine une connaissance reçoit une prime de 500 € lorsque l'emploi de son filleul est officiellement acté. 90 embauches ont été réalisées à travers ce dispositif précise l'exploitant.

Avec le rétablissement de ces 5 lignes, 35 sont encore touchées et fonctionnent au ralenti: T7, C4, C7, C8, C11, C15, C15E, C16, C17, C20, 2, 12, 16, 22, 24, 27, 34, 35, 37, 39, 49, 52, 54, 65, 67, 68, 72, 76, 80, 85, 93, 95, S1 et S6.