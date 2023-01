Mettre ou remettre les chaussures de course pour Les Foulées de Villeurbanne

Le 19 mars prochain aura lieu la 32e édition des Foulées de Villeurbanne organisée par l'Office du Sport, avec notamment le 10km reconnu par la Fédération Française d'Athlétisme.

Pour lancer la saison de course à pied, l'Office du Sport organise comme depuis 32 éditions les Foulées de Villeurbanne. L'ambition est toujours la même, "encourager la pratique physique et sportive et sensibiliser les bienfaits sur la santé", appuie Marion Charbonnier, directrice de l'Office du sport de Villeurbanne. La diversité des parcours, trois courses chronométrées et trois distances loisir, "doit permettre de s'amuser comme chacun l'entend".

Les Foulées de #Villeurbanne reviennent le 19 mars 2023 ! 🏃♀️♂️ En solo, en duo, en famille, entre amis, à petites ou grandes foulées, choisissez votre course :

⏱ 5, 10 km et 21 km chrono

👟 5 km loisir

👣 4 km marche

🚸 1,2 km enfants

👉 Inscriptions : https://t.co/SwaaBNS5sf pic.twitter.com/vNBdtkHrKx — Villeurbanne (@villeurbanne) December 27, 2022

Une épreuve de référence

La compétition sera encore rude cette année sur les 5, 10 et 21 km. Pour les plus déterminés, "le 10 km est labellisé par la Fédération Française d'Athlétisme", souligne Marion Charbonnier. Cette notion permet à tous les coureurs de pouvoir " faire un temps de qualification pour accéder au Championnat de France de la discipline". Pour les hommes, il faudra descendre en dessous de 32 minutes et 34 minutes pour les femmes.

Preuve de l'excellent niveau de la course, lors de l'édition 2022, la sportive Manon Trapp à battu le record féminin espoir de France avec un temps de 32,07 minutes, battant logiquement le record des Foulées de Villeurbanne. Du côté des hommes, le record de l'édition a aussi été battu en 2022 par un certain Corentin Le Roy, il est désormais de 28,51 minutes.

Cette année, 1 500 coureurs pourront s'inscrire sur cette course devenue une véritable référence dans la Métropole de Lyon. Quelque 150 à 200 étudiants sont attendus parmi les participants, les Foulées de Villeurbanne accueillant pour la première fois " le championnat de France universitaire". Attention, le nombre de places est limité à 250 pour le 5 km et à 600 pour le 21 km.

Trois distances loisir

Pour les coureurs qui souhaitent participer sans objectif de réaliser un chrono, trois épreuves sont proposées. Un 5 km ouvert à 600 coureurs, une course enfant "avec un grand nombre d'élèves des écoles de Villeurbanne", selon la directrice de l'évènement, et une épreuve de marche à pied sur 4 km. Ces trois épreuves dites de loisir sont accessibles gratuitement.

Pour permettre aux différents participants, quel que soit leur niveau, d'atteindre leur objectif, l'Office du sport propose des séances de course à pied tous les mardis de 18h30 à 19h45, encadrées par des professionnels de l'ASUL et de l'ASVEL. Les sessions sont au prix de 35 euros par trimestre et pourront servir "de coup de pouce pour les Foulées de Villeurbanne", explique Marion Charbonnier.

