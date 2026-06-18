Fortes chaleurs : Rillieux-la-Pape active le plan canicule

La Ville de Rillieux-la-Pape active son plan canicule et déploie plusieurs mesures pour limiter l'impact de l'épisode de chaleur en cours.

Face aux fortes chaleurs touchant actuellement la Métropole de Lyon, Rillieux-la-Pape active son plan canicule. Plusieurs dispositifs sont ainsi mis en œuvre pour limiter l’impact des épisodes de chaleur intense et protéger les habitants.

Parmi eux, la Ville de Rillieux-la-Pape ouvre plusieurs lieux rafraîchis au public, tels que la médiathèque, le Ciné-Rillieux, la piscine et la résidence sénior Vermeil. A noter que des transports solidaires seront mis en place pour accompagner les séniors jusqu'à ces lieux. En parallèle, des ventilateurs supplémentaires sont en cours d'installation dans les salles de classes des écoles et des jets d'eau devraient être installés dans les cours de récréation.

Afin de suivre de près les personnes vulnérables, la municipalité invite les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap à se signaler auprès du CCAS soit par téléphone au : 04.37.85.00.00 ou en remplissant un formulaire disponible sur le site internet de la Ville. Ces derniers pourront alors recevoir des appels téléphoniques et des visites à domicile, visant à vérifier leur état de santé.

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