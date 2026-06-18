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La cité du chocolat de Valrhona. @LaCitéDeValrhona

La Cité du Chocolat Valrhona programme un été autour du cacao

  • par Ivan Balkanski

    • La Cité du Chocolat Valrhona, à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, lance son programme d'été.

    La Cité du Chocolat Valrhona va enrichir son parcours de visite de plusieurs animation à partir du 6 juillet prochain. Selon leur communiqué de presse, le programme va s'organiser autour des origines du cacao et des façons de consommer le chocolat dans le monde. Les deux grosses nouveautés sont : un quiz, qui retrace en questions-réponses le trajet du cacao de la plantation à la fabrication (du 6 juillet au 29 août, tous les jours à 11h) et un atelier "Tour du monde du chocolat" qui sera consacré aux traditions chocolatées, du Mexique à l'Asie (4 juillet au 31 aout, tous les jours également et à partir de 16h).

    Pendant la Coupe du monde de football, les enfants à partir de 4 ans participent à des défis dans les jardins du site pour découvrir les pays producteurs de cacao (les 8, 11 et 15 juillet à 10h). Le lieu accueille par ailleurs, du 26 juin 2026 à juin 2027, l'exposition "Un territoire sensible et gourmand" de l'illustratrice Cindy Lo. À travers une carte illustrée, elle met en scène les paysages, producteurs et artisans du territoire de l'Arche Agglo, autour du Rhône.

    L'École Gourmet proposera également trois atelier du 5 juillet au 29 août, ouverts dès 7 ans : la réalisation de mi-cuits chocolat et chantilly, d'une mousse au chocolat Caraïbe à emporter et d'une tablette personnalisée. Côté restauration, le Comptoir Porcelena sert une carte estivale du 25 juin au 1er octobre 2026, composée de plats de saison inspirés du territoire et de desserts glacés au chocolat.

    Pour rappel, Valrhona qui est implantée à Tain-l'Hermitage est une marque de chocolat haut de gamme destinée d'abord aux professionnels de la pâtisserie et de la restauration. La Cité du Chocolat, ouverte toute l'année, est son espace de "découverte" pour le grand public. Selon le communiqué, le site a accueilli 124 000 visiteurs en 2025 et figure au premier rang des sites consacrés au chocolat en France.

    Plus d'infos : La Cité du Chocolat Valrhona

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