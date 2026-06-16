Fortes chaleurs : le Département du Rhône lance une opération lait de chaux sur ses routes

Alors que de nouvelles températures caniculaires sont attendues en fin de semaine, le Département du Rhône lance son opération lait de chaux afin de préserver ses routes.

Jusqu’à 37 degrés attendus dimanche entre Rhône et Saône. Cette fin de semaine, le département va connaître une nouvelle vague de chaleur pouvant entraîner des dommages sur les routes du département, notamment sur celles gravillonnées. Avec la canicule, le bitume se ramollit et fait ressurgir en surface le liant contenu dans la structure de la chaussée.

Pour pallier ce phénomène, et les désagréments que cela peut provoquer, le Département du Rhône va lancer une nouvelle opération de lait de chaux, technique mise en place depuis 2022 consistant à mélanger de la chaux éteinte, diluée dans l’eau. Une fois sèche, la couche protège les routes, fait diminuer la chaleur de près de 10 degrés et réduit ses effets.

Ces opérations seront effectuées cet été, via des rampes d’aspersion. Elles durent généralement deux semaines, à condition qu’il ne pleuve pas. Plusieurs dizaines de kilomètres de route ont déjà été traitées.

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