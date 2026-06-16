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Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
Photo d’illustration d’embouteillages à Lyon.

Rhône : la mortalité routière repart à la hausse en 2025, l'État appelle à la vigilance

  • par LR

    • Après plusieurs années de baisse, les routes du Rhône ont été plus meurtrières en 2025. Face à cette hausse du nombre de tués et d'accidents graves, les services de l'État renforcent leur mobilisation et rappellent l'importance du respect des règles de sécurité.

    Le bilan 2025 de la sécurité routière dans le Rhône fait apparaître une dégradation de la situation. Le nombre de personnes décédées sur les routes du département a augmenté par rapport à 2024 (68 contre 52), tout comme celui des accidents corporels les plus graves. Une tendance qui inquiète les autorités, alors que plusieurs années de recul avaient été enregistrées auparavant.

    Selon la préfecture du Rhône, les comportements à risque restent les principales causes des drames : vitesse excessive, alcool, stupéfiants, inattention ou encore usage du téléphone au volant. Les usagers vulnérables, notamment les piétons, cyclistes et conducteurs de deux-roues, figurent parmi les plus touchés même si tous les modes de déplacement ont vu leur mortalité augmenter.

    Face à ce constat, l'État entend poursuivre les actions de prévention et les contrôles routiers. Les services préfectoraux rappellent que chaque déplacement nécessite une vigilance constante afin d'inverser cette tendance et réduire le nombre de victimes sur les routes rhodaniennes.

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