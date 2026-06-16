Cyberattaque : l’académie de Lyon confrontée à une fuite de données

L’académie de Lyon a signalé une exfiltration de données touchant Affelnet, la plateforme d’affectation des élèves après la troisième.

L’académie de Lyon a annoncé dans un communiqué avoir été victime d’un incident de sécurité informatique concernant Affelnet, l’application utilisée par l’Éducation nationale pour l’affectation des élèves dans certaines formations à l’issue de la classe de troisième. Les services académiques ont été alertés samedi 13 juin, après la revendication d’une exfiltration de données.

Dès la découverte de l’incident, les équipes techniques de l’Académie et les services informatiques du ministère ont été mobilisés afin d’identifier l’origine de l’attaque et d’en évaluer les conséquences. Le temps des investigations, l’application Affelnet lycée a été suspendue.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ainsi que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont été saisies. Une plainte doit également être déposée dans les 72 heures, conformément aux obligations réglementaires.

L’Académie de Lyon indique mettre en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de ses systèmes et appelle les usagers à la prudence. Elle invite notamment les familles à se montrer vigilantes face aux risques de tentatives d’hameçonnage ou d’usurpation d’identité pouvant découler de cette fuite de données.