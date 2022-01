Formation et emploi : les filières qui recrutent à Lyon

Quels secteurs embauchent le plus ? Quels sont ceux en tension ? Pourquoi l’emploi des jeunes a-t-il pas trop mal résisté pendant la crise ?

81 000. C’est le nombre d’offres d’emplois disponibles dans la métropole de Lyon durant les douze derniers mois. Soit plus de 6 800 par mois, en augmentation de près de 21 % sur un an. Le marché est en mouvement, confirme Pôle emploi en région. Tous les signaux sont au vert. "On a retrouvé une activité supérieure à celle d’avant la pandémie”, s’enthousiasme Gilles Courteix, président du Medef Lyon-Rhône. Même son de cloche place de la Bourse, à la chambre de commerce et d’industrie, où l’on atteste que le moral est bon du fait que "ça bouge dans tous les sens".