Football : un OL trop rêveur retombe dans les limbes européens

Suite à une défaite frustrante au Groupama Stadium (1-2) face au Fenerbahçe mercredi soir, l'OL ne disputera pas la Ligue des champions pour la 6e année de suite.

L'OL s'y voyait déjà. L'hymne mythique, le ballon étoilé flottant au milieu de la pelouse, un stade comble... Les hommes de Paulo Fonseca ont regoûté à un bout de la plus prestigieuse des compétitions ce mercredi 26 août, face au Fenerbahçe. Mais ce ne fût que de (trop) courte durée, puisque les Gones se sont inclinés face aux Stambouliotes (1-2), les privant de Ligue des Champions pour la sixième année consécutive.

Dans un Groupama Stadium presque au complet, en témoignent les 55 000 spectateurs présents, les Lyonnais ont été frappés à deux reprises en seulement quatre minutes. Après une première alerte sur corner, Vedat Muriqi a ouvert le score à la 24e minute (0-1), avant qu’Archie Brown ne double la mise quatre minutes plus tard suite à une énième erreur défensive d'Ainsley Maitland-Niles, encore auteur d'une prestation médiocre.

Fofana relance l’OL, deux buts refusés

Après plusieurs tentatives, Malick Fofana a finalement redonné espoir aux Lyonnais à la 61e minute, d’une superbe reprise du gauche sur un centre (1-2). Dans la foulée, l’OL a cru égaliser par Loïs Openda, mais son but a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres (64e). Quelques minutes plus tard, Kaïl Boudache pensait à son tour offrir l’égalisation au club rhodanien. Après plusieurs minutes d’analyse vidéo, la VAR a finalement annulé le but pour une faute d’Athekame sur Brown au début de l’action.

MALICK FOFANA RALLUME LE GROUPAMA STADIUM 🔥



L'OL n'a plus qu'un but à rattraper pour revenir à hauteur de Fenerbahçe, la fin de match s'annonce folle sur CANAL+ 👊#OLFEN | #UCL pic.twitter.com/WuljygcYib — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 26, 2026

Malgré une dernière occasion de Boudache à la 90e minute, sa frappe passant à côté du but d’Ederson, Lyon n’est pas parvenu à revenir. Suite à cette défaite 2-1, l’OL poursuivra sa campagne européenne en Ligue Europa, avec un faible bagage financier, une vague de départs quasi inévitable et un entraîneur peu fiable.

On ne retiendra surtout pas les faibles neuronnes restant chez certains joueurs du Fenerbahçe (pour ne pas citer le Parisien devenu Marseillais malgré lui Mattéo Guendouzi), venus provoquer les supporters rhodaniens, à la limite de l'envahissement de terrain. Et ce, accompagné d'une bagarre générale sur la pelouse entre joueurs. Finalement, la préfecture aurait pu voir son dispositif de sécurité être complètement anéanti par un homme censé montrer l'exemple aux plus jeunes...

La fin de match entre l'OL et le Fenerbahçe a été entachée d'échauffourées notamment après les célébrations de Mattéo Guendouzi devant les supporters lyonnais 😕#OLFenerbahçe | #UCL pic.twitter.com/sXTVJaVsRm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 26, 2026

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