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Johnny Hallyday lors de son mythique concert au Parc des Princes en 1993. @SIPA

Le biopic sur Johnny Hallyday recherche des figurants à Lyon pour une scène de concert

  • par Corentin Lucas

    • Le prochain biopic consacré à Johnny Hallyday fera prochainement étape à Lyon. La production recherche de nombreux figurants pour incarner des fans du chanteur.

    Le tournage du biopic consacré à l’icône de la chanson française, Johnny Hallyday, se poursuivra prochainement à Lyon. La production, assurée par Chi-Fou-Mi Productions, vient de lancer un casting urgent pour plusieurs dizaines de figurants.

    Des "fans de Johnny" recherchés pour une scène de concert

    Pour les besoins du tournage, la production recherche des hommes et des femmes âgés de 25 à 45 ans, tous profils confondus. Les figurants devront incarner des fans de Johnny lors d’une scène de concert se déroulant en 1993. Le tournage est prévu à Lyon entre le mercredi 23 et le samedi 26 septembre inclus, pour une ou plusieurs journées selon les besoins de la production. Les personnes intéressées par le casting doivent postuler via un formulaire en ligne.

    Un essayage de costumes sera également organisé à Lyon la semaine précédant le tournage. Celui-ci sera rémunéré 25 euros. La rémunération prévue pour la figuration s’élève à 108,33 euros brut par journée de tournage.

    Le film, réalisé par Cédric Jimenez (connu notamment pour BAC Nord), retracera une partie de la vie de Jean-Philippe Smet, de ses débuts jusqu’à ses concerts du Parc des Princes en 1993, à l’occasion de ses 50 ans. Le rôle de Johnny Hallyday sera finalement interprété par Benjamin Voisin, alors que Raphaël Quenard avait initialement été annoncé.

    Le casting réunit également plusieurs acteurs connus : Laura Smet, fille de Johnny Hallyday, incarnera sa propre grand-mère, Huguette Clerc. Noée Abita jouera Sylvie Vartan, tandis que Nina Meurisse interprétera Nathalie Baye. William Lebghil et Marie Colomb complètent notamment la distribution dans les rôles de Michel Berger et Nanette Workman.

    Le tournage a débuté le 1er juin dernier, pour une sortie en salles annoncée le 8 décembre 2027.

    Lire aussi : Netflix tourne en secret à Lyon avec Dany Boon et Diane Kruger

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