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Le serpent se trouvait dans les Pentes de la Croix-Rousse. @Sapeurs-pompiers

Un serpent exotique retrouvé caché sous des chaises dans un restaurant de la Croix-Rousse à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Un serpent exotique a été découvert sous des chaises avant d’être pris en charge par les pompiers spécialisés dans un restaurant de la Croix-Rousse (Lyon 1er).

    Mardi 25 août, un serpent a été retrouvé sous des chaises dans un restaurant de la montée de la Grande-Côte, dans le 1er arrondissement de Lyon. Face à cet animal, une cliente a contacté le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) après avoir pris une photo du reptile. L’association a rapidement identifié l’animal : il s’agissait d’un lampropeltis, aussi appelé serpent roi de Californie, une espèce originaire des États-Unis et absente de la faune locale.

    Le reptile n’est pas venimeux et ne présente pas de danger particulier pour l’homme. Il est toutefois déconseillé de tenter de le manipuler à mains nues, l’animal pouvant mordre s’il se sent menacé. Les sapeurs-pompiers de la Croix-Rousse ont donc été appelés vers 13h afin de sécuriser les lieux et protéger les clients.

    Un membre du groupement animalier des sapeurs-pompiers, venu de la caserne de Pusignan, a ensuite pris le relais. Il est parvenu à capturer le serpent avant de le transporter dans un terrarium à Meyzieu, où il a été placé en sécurité.

    Le serpent pourrait être un nouvel animal de compagnie échappé de son domicile. Son propriétaire dispose de quelques jours pour se manifester.

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