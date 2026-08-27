Ain : après les canicules, la préfecture lève une partie des restrictions liées au risque d’incendie 

Après plusieurs semaines marquées par de fortes chaleurs, la préfecture de l’Ain a levé les mesures exceptionnelles interdisant l’emploi du feu à l’air libre dans le département.

Le risque s’éloigne, sans totalement disparaître. Dans un arrêté signé le 24 août et publié mercredi 26 août, le préfet de l’Ain, Louis-Xavier Thirode, a abrogé les restrictions exceptionnelles prises au début du mois de juillet pour prévenir les incendies de forêts et d’espaces naturels. Une décision prise à raison d’un changement des conditions météorologiques. La préfecture constate une "baisse des températures" et une hausse de l’humidité de l’air, qui ont réduit la vulnérabilité des massifs forestiers. Pour les jours à venir, l’ensemble du département est désormais classé en risque d’incendie "modéré à faible".

Toutefois l’arrêté du 5 février 2025 relatif à l’interdiction de porter ou d’allumer un feu ou de jeter un objet en combustion à l’intérieur et "à moins de 200 mètres d’un espace boisé", les mois de juillet, août et septembre. D’autant plus que l’Ain est sèche et vulnérable.

Un état de sécheresse des sols préoccupant

En début de semaine, la préfecture a requalifié les zones dans le département en alerte,et de crise sécheresse. Pour ses eaux superficielles, les Rivières du Haut-Rhône, les Rivières du Bugey et la Saône Aval sont elles trois placées en situation de crise tandis que les Rivières de Bresse et les Rivières de Dombes s’en sortent en étant en alerte.

Mais cette sécheresse afflue aussi dans les eaux souterraines avec à nouveau la zone de Saône Aval placée en situation de crise. Les Dombes-Sud sont quant à elles en alerte renforcée pour une simple alerte dans la Plaine de l’Ain. Finalement les Dombes-Certines-Nord restent en vigilance et le reste du département, autrement dit le Pays de Gex, n’est, heureusement, pas en deçà des seuils.

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