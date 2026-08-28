Météo : un vendredi entre grisaille et averses, 25 degrés attendus à Lyon 

Ce vendredi 28 août, des averses et une baisse des températures rythmeront la journée à Lyon. Il fera 25 degrés au meilleur de la journée.

Ce sera une journée grise et humide. Les fortes averses tombées hier soir et dans la nuit se maintiennent en effet ce vendredi matin à Lyon et les orages pourront être localement violents. Côté mercure, il fait 19 degrés.

Dans l’après-midi, les conditions météorologiques s’améliorent quelque peu, mais des averses pourront traverser le ciel entre Rhône et Saône. Le temps devrait toutefois être plus sec dans la soirée.

Une météo mitigée qui fait logiquement baisser les températures. 25 degrés sont attendus au meilleur de la journée.