Actualité
illustration pluie / Photo: Pixabay
@Pixabay

Météo : un vendredi entre grisaille et averses, 25 degrés attendus à Lyon 

  • par LR

    • Ce vendredi 28 août, des averses et une baisse des températures rythmeront la journée à Lyon. Il fera 25 degrés au meilleur de la journée. 

    Ce sera une journée grise et humide. Les fortes averses tombées hier soir et dans la nuit se maintiennent en effet ce vendredi matin à Lyon et les orages pourront être localement violents. Côté mercure, il fait 19 degrés. 

    Dans l’après-midi, les conditions météorologiques s’améliorent quelque peu, mais des averses pourront traverser le ciel entre Rhône et Saône. Le temps devrait toutefois être plus sec dans la soirée.

    Une météo mitigée qui fait logiquement baisser les températures. 25 degrés sont attendus au meilleur de la journée. 

    à lire également
    Trottinette électrique dans les rues de Lyon
    Villeurbanne rend obligatoire le port du casque pour les trottinettes électriques dès le 1er septembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Trottinette électrique dans les rues de Lyon
    Villeurbanne rend obligatoire le port du casque pour les trottinettes électriques dès le 1er septembre 08:10
    Orages, pluie, crues : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance ce vendredi  07:39
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : un vendredi entre grisaille et averses, 25 degrés attendus à Lyon  07:17
    Lyon : la Croix-Rousse organise sa grande braderie en septembre 27/08/26
    Ain : après les canicules, la préfecture lève une partie des restrictions liées au risque d’incendie  27/08/26
    d'heure en heure
    Un serpent exotique retrouvé caché sous des chaises dans un restaurant de la Croix-Rousse à Lyon 27/08/26
    Plus de 700 logements proposés à la vente lors d’un salon inédit près de Lyon 27/08/26
    Face aux fortes chaleurs, Chalon-sur-Saône équipe ses écoles 27/08/26
    Rubgy : le Toulousain François Cros s'engage avec le LOU 27/08/26
    immeuble Tonkin drogue
    Cannabis, cocaïne, MDMA, héroïne et une arme saisis dans un box à Villeurbanne 27/08/26
    "Ici se prépare la ville de demain" : au centre horticole de Cibeins, Grégory Doucet veut continuer à "débitumer" Lyon 27/08/26
    UTMB : le Ligérien Frédéric Tranchand remporte l’OCC à Chamonix 27/08/26
    police Lyon
    Villeurbanne : cinq hommes mis en examen suite à la fusillade dans le quartier de Grandclément 27/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut