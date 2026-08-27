Rubgy : le Toulousain François Cros s'engage avec le LOU

Le LOU Rugby a annoncé la signature de François Cros. Le troisième ligne du Stade Toulousain rejoindra Lyon en juillet 2027, jusqu’en 2030.

Tout vient à point qui sait attendre. Après Thomas Ramos au Racing 92, un autre pilier du stade toulousain quittera le champion en titre de Top 14 à la fin de la saison 2026-2027. Le patron du LOU Rugby, Marc-Antoine Ginon, vient d'annoncer la signature du troisième ligne François Cros au 1er juillet 2027. Et ce, jusqu'en 2030. Un renfort de taille pour le club lyonnais, après une triste 11ème place la saison passée.

Avec six Top 14 et deux Champion's Cup en club, ainsi que deux tournois des Six Nations avec l'équipe de France (44 sélections), François Cros ne compte plus les trophées. Le joueur retrouvera un entraineur qu'il connait bien, Karim Ghezal, qu'il a côtoyé en sélection lorsque ce dernier était entraineur de la touche.

"Il va nous apporter son professionnalisme et sa culture de la gagne. (…) Il va aider notre club à franchir des paliers et également aider nos jeunes joueurs à grandir", félicite l'entraineur du LOU. Pour Marc-Antoine Ginon, son arrivée "renforce l’idée qu’au club nous avons tout pour réussir, entre nos compétences humaines, sportives et nos infrastructures de qualité."

En attendant son intégration dans l'effectif le 1er juillet prochain, le LOU Rugby devra se concentrer sur la saison à venir. Première étape : un match de préparation contre le Leinster ce vendredi 28 août, avant d'affronter l'ASM Clermont au Matmut Stadium de Gerland, le 5 septembre.

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