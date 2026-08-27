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Face aux fortes chaleurs, Chalon-sur-Saône équipe ses écoles

  • par Emma Vignet

    • Face aux épisodes caniculaires, Chalon-sur-Saône multiplie les aménagements dans ses écoles pour mieux supporter les fortes températures.

    Une salle de classe et parfois, un thermomètre qui s’affole. Pour éviter que les fortes chaleurs ne viennent perturber les journées d’école, la Ville de Chalon-sur-Saône poursuit ses aménagements dans ses 38 écoles publiques. Ce lundi 24 août, le maire Gilles Platret, sa conseillère municipale chargée des écoles, Amelle Deschamps, et plusieurs élus se sont rendus à l’école Vivant-Denon pour faire le point sur les équipements installés avec l’aide du plan été d’EDF.

    183 ventilateurs et 12 climatiseurs supplémentaires

    Personne ne peut passer à côté des épisodes caniculaires, encore moins dans une salle de classe. Face à la hausse des températures, la Ville adapte donc progressivement ses établissements. Quelque 183 ventilateurs de plafond et 12 climatiseurs supplémentaires sont en cours d’installation dans les écoles les plus exposées à la chaleur. 

    D’ici la fin de l’année, le maire souhaite que toutes les salles de classe chalonnaises soient équipées de ventilateurs au plafond. Un équipement utile également en hiver : utilisés à faible vitesse et en sens inverse, ils permettent de faire redescendre l’air chaud accumulé au plafond.

    Une adaptation engagée depuis plusieurs années

    Cette nouvelle campagne d’équipement ne part pas de zéro. Entre 2022 et 2023, près de 110 climatiseurs avaient déjà été installés dans les 38 écoles de la ville. Depuis plusieurs années, la municipalité mène des travaux de modernisation et de rénovation énergétique pour limiter les effets de la chaleur.

    À l’été 2024, 1 284 706 euros avaient ainsi été consacrés aux travaux dans les écoles. Dans les groupes scolaires Clairs-Logis et Saint-Exupéry, plusieurs aménagements ont notamment permis d’améliorer le confort thermique, avec la pose de films solaires ou le remplacement de rideaux. Dans d’autres bâtiments, des faux plafonds ont également été installés pour renforcer l’isolation acoustique.

    Les cours de récréation changent elles aussi. À Jean-Lurçat et Saint-Exupéry par exemple, la végétalisation doit permettre de créer plus de fraîcheur.

    Le plan d’EDF, une aide notable

    Cette nouvelle vague d’équipement a bénéficié d’un coup de main. La Ville a sollicité le plan été d’EDF, un dispositif d’urgence déployé jusqu’au 30 septembre prochain. Il rembourse jusqu’à 400 euros par équipement de rafraîchissement, dans la limite de dix équipements par établissement scolaire.

    Pour la Ville, l’aide est notable. Selon Gilles Platret, elle représente près de 70 500 euros de matériel. Et la municipalité compte continuer sur sa lancée. Elle envisage désormais d’étendre ces équipements aux restaurants scolaires et, lorsque cela sera possible, d’intégrer des solutions de rafraîchissement aux systèmes de ventilation.

    Lire aussi : À Saint-Étienne, 70 millions d’euros investis pour adapter les écoles au réchauffement climatique

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