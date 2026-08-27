Plus de 700 logements proposés à la vente lors d’un salon inédit près de Lyon

Le salon se tiendra les 18 et 19 septembre à Vaulx-en-Velin. @Lucas Vera / Lyon Capitale

Quatre acteurs du logement social organisent les 18 et 19 septembre une première édition de "Destination Proprio XXL" à l’hippodrome du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin.

Alliade Habitat, Rhône Saône Habitat, SLCI et la foncière résidentielle in’li Aura organisent les 18 et 19 septembre la première édition de Destination Proprio XXL. Ce salon inédit proposera plus de 700 logements neufs et anciens à acheter. Le rendez-vous se tiendra à l’hippodrome du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin.

Plus précisément, 568 appartements neufs et 153 autres logements seront proposés aussi bien aux locataires HLM qu’aux jeunes actifs, aux familles ou aux ménages à la recherche d’une résidence principale à prix accessible. "L’objectif est simple : permettre à chacun d’obtenir des réponses concrètes à ses questions et de repartir avec des solutions adaptées à son projet", expliquent les organisateurs.

Les visiteurs pourront rencontrer directement les équipes des bailleurs et obtenir des informations sur différents dispositifs d’accession à la propriété, comme le Bail réel solidaire (BRS), le Prêt à taux zéro (PTZ), le Prêt Action Logement ou encore les opérations bénéficiant d’une TVA réduite à 5,5 %.

Plusieurs professionnels seront présents pendant le salon, dont des courtiers, qui pourront notamment calculer la capacité d’emprunt des futurs acquéreurs. Des offres exclusives doivent par ailleurs être proposées durant le week-end pour faciliter le passage à l’achat.

Destination Proprio XXL se déroulera de 10h à 20h le vendredi, et de 10h à 18h le samedi. L’entrée est gratuite, avec une réservation conseillée sur le site Internet.

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