Actualité
Le salon se tiendra les 18 et 19 septembre à Vaulx-en-Velin. @Lucas Vera / Lyon Capitale

Plus de 700 logements proposés à la vente lors d’un salon inédit près de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Quatre acteurs du logement social organisent les 18 et 19 septembre une première édition de "Destination Proprio XXL" à l’hippodrome du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin.

    Alliade Habitat, Rhône Saône Habitat, SLCI et la foncière résidentielle in’li Aura organisent les 18 et 19 septembre la première édition de Destination Proprio XXL. Ce salon inédit proposera plus de 700 logements neufs et anciens à acheter. Le rendez-vous se tiendra à l’hippodrome du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin.

    Plus précisément, 568 appartements neufs et 153 autres logements seront proposés aussi bien aux locataires HLM qu’aux jeunes actifs, aux familles ou aux ménages à la recherche d’une résidence principale à prix accessible. "L’objectif est simple : permettre à chacun d’obtenir des réponses concrètes à ses questions et de repartir avec des solutions adaptées à son projet", expliquent les organisateurs.

    Les visiteurs pourront rencontrer directement les équipes des bailleurs et obtenir des informations sur différents dispositifs d’accession à la propriété, comme le Bail réel solidaire (BRS), le Prêt à taux zéro (PTZ), le Prêt Action Logement ou encore les opérations bénéficiant d’une TVA réduite à 5,5 %.

    Plusieurs professionnels seront présents pendant le salon, dont des courtiers, qui pourront notamment calculer la capacité d’emprunt des futurs acquéreurs. Des offres exclusives doivent par ailleurs être proposées durant le week-end pour faciliter le passage à l’achat.

    Destination Proprio XXL se déroulera de 10h à 20h le vendredi, et de 10h à 18h le samedi. L’entrée est gratuite, avec une réservation conseillée sur le site Internet.

    Lire aussi : À Lyon, les prix de l'immobilier ont chuté de 11,5% en cinq ans

    à lire également
    Un serpent exotique retrouvé caché sous des chaises dans un restaurant de la Croix-Rousse à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un serpent exotique retrouvé caché sous des chaises dans un restaurant de la Croix-Rousse à Lyon 19:51
    Plus de 700 logements proposés à la vente lors d’un salon inédit près de Lyon 19:11
    Face aux fortes chaleurs, Chalon-sur-Saône équipe ses écoles 18:33
    Rubgy : le Toulousain François Cros s'engage avec le LOU 18:00
    immeuble Tonkin drogue
    Cannabis, cocaïne, MDMA, héroïne et une arme saisis dans un box à Villeurbanne 17:37
    d'heure en heure
    "Ici se prépare la ville de demain" : au centre horticole de Cibeins, Grégory Doucet veut continuer à "débitumer" Lyon 17:00
    UTMB : le Ligérien Frédéric Tranchand remporte l’OCC à Chamonix 16:31
    police Lyon
    Villeurbanne : cinq hommes mis en examen suite à la fusillade dans le quartier de Grandclément 16:05
    Bison Futé hisse le drapeau rouge ce week-end sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes 15:30
    Opération anti-drogue à Grigny
    Narcotrafic : 30 millions d’euros d’avoirs criminels saisis en six mois à Lyon 14:54
    "Une catastrophe" : Grégory Doucet reproche une nouvelle fois à Véronique Sarselli l'abandon du projet Rive Droite à Lyon 14:28
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Cambriolage chez une dame de 108 ans à Villeurbanne : le suspect condamné à 12 mois de prison 14:01
    Un nouveau directeur nommé pour la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 13:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut