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La braderie se déroulera les 12 et 13 septembre. @Perluette & BeauFixe

Lyon : la Croix-Rousse organise sa grande braderie en septembr1

  • par Corentin Lucas

    • La Croix-Rousse va se transformer en grand marché à ciel ouvert les samedi 12 et dimanche 13 septembre, à l’occasion de la grande braderie.

    La Grande Braderie de la Croix-Rousse revient les 12 et 13 septembre au cœur du quartier emblématique lyonnais. Organisé par l’association Lyon Côté Croix-Rousse, l’événement se déroulera de 9h à 19h durant les deux journées.

    Pour l’occasion, les commerçants sédentaires et non sédentaires, artisans, créateurs, producteurs locaux, forains et habitants investiront plusieurs rues du secteur. "L’objectif est de transformer le quartier en un véritable paradis pour les fans de shopping à petit prix", expliquent les organisateurs.

    Dès 9 heures, la Grande rue de la Croix-Rousse et la place de la Croix-Rousse accueilleront une braderie ainsi qu’un marché de créateurs et de producteurs. Les amateurs de chine seront quant à eux attendus rue Pailleron et sur la petite place du Marché, où un vide-grenier permettra de dénicher des objets insolites et vintage. La place de la Croix-Rousse concentrera également le pôle restauration, avec foodtrucks et buvette.

    La Grande Braderie se veut aussi festive. Les enfants pourront notamment profiter de tours de manège tout au long du week-end sur la place de la Croix-Rousse. La musique sera également de la partie avec un orchestre et une déambulation de la fanfare La Band’As.

    Le samedi 12 septembre, les rues Perrod et Italienne prendront par ailleurs des airs transalpins avec une animation consacrée à l’Italie.

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