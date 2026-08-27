Météo : une journée lourde, un ciel voilé et 34 degrés attendus ce jeudi à Lyon

Les nuages d’altitude se maintiennent ce jeudi 27 août à Lyon, mais la journée restera lumineuse. Côté mercure, les températures repartent à la hausse avec 34 degrés attendus.

Une nouvelle journée lumineuse attend les Lyonnais ce jeudi 27 août. Ce matin, le léger voile dans le ciel n’empêche pas le soleil de briller, tandis que les températures sont déjà très agréables avec 22 degrés.

Dans l’après-midi, les nuages d’altitude seront plus importants, mais la journée restera agréable. Le mercure quant à lui repart à la hausse pour largement dépasser les normales de saison puisqu’il fera 34 degrés. Des rafales de vent pouvant atteindre les 60 km/h sont également attendues au cours de la journée.