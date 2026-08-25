Une nouvelle éclipse partielle visible à Lyon dans la nuit du 27 au 28 août

Lyon a vécu l’éclipse solaire le 12 août dernier. C’est désormais au tour de la Lune d’attirer l’attention dans le ciel.

Les Lyonnais vont pouvoir observer un nouveau phénomène astronomique dans le ciel. Après l’éclipse solaire partielle du 12 août, prolongée par une impressionnante pluie d’étoiles filantes, la capitale des Gaules va connaître une éclipse lunaire. Cette dernière, également partielle (90% de couverture), sera visible dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août.

Contrairement à l’éclipse solaire, ce phénomène lunaire se produit lorsque notre planète, la Terre, se situe pile entre la Lune et le Soleil. Le satellite naturel n’est ainsi plus éclairé par les rayons solaires, mais par la luminosité terrestre.

Cette fois, pas besoin de lunettes spéciales pour pouvoir observer le phénomène. Cela évitera sûrement d’engorger les urgences de l’agglomération. Et contrairement au 12 août dernier, il est même recommandé de vous munir de jumelles.

Si l’éclipse sera parfaitement observable depuis l’ouest et le sud-ouest du pays, il sera également possible d’en profiter à Lyon et dans le Rhône. Elle débutera réellement aux alentours de 4h30 du matin, pour un pic annoncé vers 6h. Le point de vue idéal sera dans les hauteurs des Monts du Lyonnais, puisque la Lune sera basse.

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