À Saint-Étienne, 70 millions d’euros investis pour adapter les écoles au réchauffement climatique

À l’approche de septembre, le maire de Saint-Étienne, Régis Juanico, s’est rendu dans plusieurs écoles municipales pour présenter le vaste programme de rénovation du bâti scolaire, chiffré à 70 millions d’euros.

À quelques jours de la rentrée scolaire, certaines écoles stéphanoises ont encore des airs de chantier. Toitures, chaufferies, sanitaires, ou isolation : cet été, 25 des 69 écoles publiques stéphanoises ont fait l’objet de travaux, pour un montant de 2 millions d’euros.

Les concernées ? Entre autres, les écoles de la Côte-Chaude, de Chavanelle, de Chappe ou encore la maternelle du Petit Coin. C’est dans cette dernière que le maire de Saint-Étienne Régis Juanico, accompagné de son adjointe à l’Éducation, Valérie Atif, s’est notamment rendu ce lundi. L’occasion pour lui de faire le point sur les travaux réalisés pendant la pause estivale, mais aussi sur le vaste plan de rénovation des écoles publiques porté par la nouvelle mairie.

Des écoles mieux adaptées aux fortes chaleurs

Le changement des baies vitrées, l'isolation des toits et la rénovation des chaufferies étaient au programme; de quoi moderniser des structures, parfois très anciennes. Derrière cette remise à niveau, la Ville affiche sa grande priorité : adapter les écoles au changement climatique pour améliorer le confort de milliers d'écoliers.

À l'école élémentaire du Petit Coin, 800 000 euros de travaux de menuiserie ont déjà été réalisés. C’est l’un des premiers exemples du programme de rénovation. Quant à l’école de la Côte-Chaude, la toiture a été entièrement refaite cet été. L’isolation thermique extérieure du bâtiment devrait suivre. Dans certains établissements, une partie des travaux se poursuivra donc à la rentrée, avec des zones de chantier délimitées.

Cette rénovation énergétique doit permettre, selon la mairie, de réduire les dépenses énergétiques et de mieux supporter les épisodes caniculaires, tout comme le froid en hiver. La Ville compte aussi, dès 2017, végétaliser les cours de récréation, comme les 500 m² de l’école Jacquard. La mairie entend aussi rendre les établissements plus accessibles et plus sécurisés.

70 millions d’euros investis, la priorité du mandat

Cette rentrée, la première pour le maire en fonction, a été l’opportunité de rappeler la grande priorité de sa municipalité. 70 millions d’euros, sur la durée du mandat, seront consacrés à la rénovation des bâtiments scolaires. Une hausse importante par rapport aux 40 millions d’euros consacrés à la rénovation du patrimoine scolaire lors du précédent mandat.

Chaque année, ce sont "10 à 15 millions" qui seront investis pour cette rénovation, a précisé Régis Juanico au micro de TL7. Pour accompagner cette transformation, la ville a conclu, le 2 juillet, un partenariat dans le cadre du programme EduRénov avec la Banque des Territoires. Prévu jusqu’en 2028, l’accord doit permettre de financer des études sur les 69 écoles municipales, pour mieux cibler les travaux à mener.

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