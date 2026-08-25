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Cinq suspects ont été interpellés. Photo illustration @CM

Villeurbanne : la porte d’un appartement incendiée, un possible "paillassonnage" dans le viseur

  • par Corentin Lucas

    • Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à l’entrée d’un appartement de Villeurbanne. Le feu pourrait avoir été déclenché volontairement.

    Les pompiers sont intervenus dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août à Villeurbanne. Vers 4h du matin, la porte d’entrée d’un appartement situé rue Jules-Guesde s’est embrasée.

    Le sinistre a rapidement été maîtrisé et aucune victime n’est à déplorer. D’après les informations du Progrès, les enquêteurs seraient orientés vers une origine criminelle.

    L’incendie pourrait correspondre à un "paillassonnage". Cette méthode, utilisée dans le narcotrafic, consiste à mettre le feu au paillasson ou devant la porte d’un logement afin d’intimider ou de menacer son occupant.

    Une enquête a été ouverte.

    Lire aussi : Lyon : l’automobiliste qui avait percuté une voiture de la BAC prend la fuite avant sa condamnation

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