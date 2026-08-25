À Lyon-Saint-Exupéry, un nouveau hub de fret aérien bientôt inauguré à l’aéroport

La plateforme Aéroport de Lyon DC1 sera inaugurée le 29 septembre prochain. Ce nouvel équipement doit accompagner la montée en puissance du fret aérien à Lyon-Saint-Exupéry.

Comme nous vous l’avions annoncé le 31 mai dernier, l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry mise énormément sur le fret aérien. Le nouvel équipement Aéroport de Lyon DC1, développé sur la zone CargoPort, sera officiellement inauguré le mardi 29 septembre. Avec 25 000 m² de bâtiments, la plateforme doit permettre la création de plus de 300 emplois directs et indirects.

Le projet est porté par quatre acteurs : Prologis, spécialisé dans l’immobilier logistique, le groupe em2c, chargé de l’aménagement, de la promotion et de la construction, Worldwide Flight Services (WFS), opérateur de la plateforme, et Aéroports de Lyon, exploité par VINCI Airports.

Le bâtiment dispose de 36 portes à quai, dont cinq spécialement destinées au transfert de palettes vers les avions, ainsi que d’un accès direct aux pistes. "Aéroport de Lyon DC1 illustre l’évolution de notre métier : nous ne développons plus seulement des entrepôts, mais des infrastructures logistiques conçues pour répondre aux exigences croissantes de performance et de rapidité des chaînes d’approvisionnement", explique Christophe Ramos, vice-président et directeur du développement Europe du Sud de Prologis.

Lyon veut jouer dans la cour des grands

Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de CargoPort, la zone de 150 hectares consacrée au fret à Lyon-Saint-Exupéry. Depuis plusieurs années, les investissements se multiplient sur le site. DHL y a notamment inauguré sa propre plateforme en 2025.

L’aéroport indique traiter actuellement environ 150 tonnes de fret aérien par jour à CargoPort, ce qui en fait la première plateforme aéroportuaire française de fret après Paris-Charles De Gaulles. Lyon-Saint-Exupéry a par ailleurs accueilli 10,7 millions de passagers en 2025. Avec DC1, il est prévu de pouvoir traiter jusqu’à 180 000 tonnes de marchandises par an à Lyon, soit environ 30 % de plus qu’auparavant, pour faire du site "un pôle logistique européen de référence".

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