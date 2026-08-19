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L’Ardèche reste en vigilance orange aux feux de forêts. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en danger élevé

  • par Corentin Lucas

    • Le département de l'Ardèche a été placé en vigilance orange feux de forêts ce mercredi 19 août.

    La région Auvergne-Rhône-Alpes s'apprête à vivre son dernier jour de fortes chaleurs du mois d'août, avec 36 degrés annoncés à Lyon. La sécheresse est toujours aussi importante, obligeant les habitants à toujours faire preuve de vigilance. Les forêts, quant à elle, ne tiennent qu'à un fil.

    Après la Drôme ce mardi, c'est au tour de l'Ardèche de voir un danger d'incendie considéré comme élevé par Météo France pour la journée du mercredi 19 août. La Drôme a basculé dans le jaune.

    Pour le reste des départements, la Loire, le Rhône, l'Ain, l’Isère et l’Allier sont en risque modéré de feux de forêts.

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