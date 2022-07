Foot : après une première victoire, l’OL écrasé par Anderlecht 

C’est une sévère défaite à 3-0 qu'ont essuyé les hommes de Peter Bosz samedi soir sur la pelouse du Lotto Park d’Anderlecht en Belgique. Au cours de ce cinquième match de pré-saison, les Lyonnais se sont montrés peu offensifs, malgré des tentatives de Toko Ekambi et Alexandre Lacazette, et n'ont pas su contrer les assauts belges. Un peu plus tôt dans la journée, ils avaient toutefois remporté 3 à 2 un premier match de préparation contre les jeunes d'Anderlecht. Après avoir triomphé la semaine dernière contre Bourg-en-Bresse et le Dynamo Kiev.

Trois semaines avant le début de la Ligue 1

Mais à quelques semaines du début de la nouvelle saison de Ligue 1 qui s’ouvrira pour Lyon contre l’AC Ajaccio le 5 août prochain, les Gones montrent qu'ils ont encore du travail. « Il y a des points à progresser avant le début du championnat. Ils étaient en forme, présents dans les duels donc on avait un peu plus de difficulté sur le plan physique. On a encore le temps de progresser avant le début de la saison. » a réagi sur OLPlay le jeune milieu de terrain Johann Lepenant, nouvelle recrue de 19 ans.

Prochaine étape pour l'OL, un stage aux Pays-Bas où ils se mesureront samedi 23 juillet contre Willem II puis le lendemain contre Feyenoord Rotterdam.