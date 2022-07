Bon plan : la liste des restaurants lyonnais à moitié prix cet été

Depuis le 1er juillet et jusqu'au 4 septembre, le site de réservation de tables “The Fork” mène une nouvelle opération promotionnelle dans toute la France. À Lyon, 14 restaurants s'y sont déjà associés.

Déjeuner ou dîner à moitié prix, au restaurant de surcroît, c'est l'alléchante proposition de « The Fork Summer », la dernière opération promotionnelle du célèbre site de réservation de restaurants. Pour en profiter à Lyon, c'est très simple : il suffit de réserver via la plateforme l'un des 14 restaurants lyonnais partenaires en s'assurant que le jour et l'horaire choisis sont éligibles à l'offre, les restaurant ne proposant pas leur carte à 50% systématiquement. À noter toutefois que la promotion n'est pas valable sur les menus ni sur les boissons.

14 restaurants concernés

Cuisine marocaine, japonaise, française, iranienne... il y en a pour tous les goûts, et dans presque tous les quartiers. En voici la liste :

Et pour réserver, c'est ici.