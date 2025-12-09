Actualité
La cour réaménagée du collège Jean-de-Tournes à Fontaines-sur-Saône. (@Métropole de Lyon)

Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon a inauguré ce jeudi les abords réaménagés de l’établissement, ainsi qu’une cour entièrement imaginée par les élèves dans le cadre du budget participatif.

    Le collège Jean-de-Tournes, à Fontaines-sur-Saône, poursuit sa transformation. Après une restructuration complète achevée en 2024, l’établissement bénéficie désormais d’un nouveau parvis de 1 200 m², conçu pour sécuriser les abords et mettre fin à la cohabitation entre piétons, bus et voitures à l’entrée du site. L’arrêt de bus a été déplacé et un corridor spécifique aux lignes Junior Direct a été créé pour fluidifier les arrivées.

    La Métropole et la commune ont également mené un important travail de végétalisation : 1 000 m² d’espaces verts ont été plantés et 17 arbres installés, avec la participation de collégiens volontaires encadrés par l’association Pistyles. Une manière pour eux de découvrir les métiers de l’aménagement urbain tout en orientant certains choix du projet, pour un coût global de 600 000 euros.

    L’établissement inaugure aussi une cour entièrement repensée par les élèves grâce au budget participatif lancé par la Métropole. Ce projet a permis d’installer de nouveaux espaces dédiés au partage et à la convivialité – banquettes, tables, assises variées ou encore jardinières. Un aménagement à 31 047 € qui complète la métamorphose d’un collège désormais réapproprié par ses usagers.

