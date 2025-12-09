Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mardi

Ce mardi 9 décembre, la qualité de l'air sera globalement bonne à Lyon, grâce notamment à un vent de sud soutenu.

On respire relativement bien à Lyon ce mardi 9 décembre. Grâce notamment à un vent de sud soutenu, et des températures toujours très douces qui devraient limiter les émissions de polluants liées au chauffage, la qualité de l'air s'améliore dans l'agglomération lyonnaise.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, les concentrations en particules fines et dioxyde d'azote resteront moyenne. Elles seront bonnes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre.