Fondation Recherche Alzheimer : une Rhodanienne se mobilise

Le 17 septembre prochain, Véronique Pernoud, mènera une quête à Lyon pour la Fondation Recherche Alzheimer.

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer le 21 septembre prochain, une quête est organisée à la foire d’automne de Saint-Priest ce samedi 17 septembre. Une deuxième se déroulera également le 25 septembre à l’esplanade de la basilique de Fourvière. Cette quête a pour but de récolter le maximum de dons pour financer les recherches pour lutter contre la maladie.

225 000 nouveaux cas par an et 1 million de malades

Sur les réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation est prévue dans le but d’informer, éduquer et protéger. Alzheimer est la 4e cause de mortalité en France. Aucun traitement est efficace contre cette maladie. Selon l’OMS, d’ici 2030, elle devrait toucher 82 millions de personnes dans le monde.

Une sensibilisation du grand public

Véronique Pernoud, Rhodanienne, a rejoint la Fondation Recherche Alzheimer en 2021 en s’engageant bénévolement. Le fait que sa maman ait été atteinte de la maladie pendant plus de dix ans fait sa motivation dans cette recherche de cure. Cette année, elle a accepté d’être ambassadrice de la quête dans le Rhône car "c’est une belle façon de célébrer mon premier anniversaire en tant que bénévole aux côtés de la Fondation".

Pour elle, le but de cette quête nationale permet de sensibiliser et informer le grand public en partant à sa rencontre. "Je trouve ça super de participer à l’avancée de la recherche et de permettre, à moyen terme, la découverte d’un traitement".