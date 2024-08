Fin de l'alerte pollution à Lyon : la circulation différenciée levée

Image d’illustration ZFE. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La préfecture du Rhône met fin à l'alerte orange pollution dans le bassin lyonnais. La circulation différenciée est levée.

La préfecture du Rhône a levé jeudi 1er août à 15 h l'alerte orange pollution dans le bassin lyonnais, le Nord-Isère et la zone des Coteaux. La circulation différenciée est ainsi levée, tout comme la limitation à 70 km/h sur les axes routiers du département à 80 ou 90 km/h.

La préfecture du Rhône rappelle néanmoins qu'il reste interdit de brûler ses déchets verts et que les véhicules Crit'air 5 et 4 et non-classés sont toujours interdits au sein de la Zone à faible émissions de la Métropole de Lyon.

Le dernier bulletin de ATMO Auvergne-Rhône-Alpes montre une amélioration de la qualité de l'air, alors qu'un épisode pollution à l'ozone provoqué notamment par l'épisode caniculaire était en cours.