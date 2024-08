Loire : une nouvelle année record pour le Foreztival

Le Foreztival de Trelins dans la Loire devrait battre un nouveau record de fréquentation pour sa 18e édition.

Avec près de 40 artistes programmés et quatre scènes, le Foreztival devrait battre son record de fréquentation pour sa 18e édition qui se tiendra les 2,3 et 4 août à Trelins. En 2023, 40 000 festivaliers avaient répondu présents. Cette année, à deux jours de l'ouverture, 38 000 places avaient d'ores et déjà été vendues.

Né de la volonté de jeunes du Forez en 2004, le Foreztival n'est pas un festival anodin. Partis du principe que l'éloignement géographique des grandes villes ne devrait pas être un frein pour bénéficier d'évènements culturels, ces jeunes ont décidé de fonder un festival culturel et musical d'ampleur, dans les champs.

Cette année, des artistes comme Jain, Zaho de Sagazan (récompensée aux Victoires de la Musique 2024) et Chinese Man fouleront les scènes du festival. Sur la billetterie en ligne, les tarifs sont de 100 euros pour les trois jours, 80 euros pour deux jours, 44 euros pour une soirée. Sur place ils sont de 120 euros pour les trois jours, 90 euros pour deux jours, 50 euros pour un jour (dans la limite des places disponibles). Infos et programmation sur le site du Foreztival.