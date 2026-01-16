Actualité
© Woodstower

Lyon : le festival de rap Hypnotize n'aura pas lieu cette année

  • par Loane Carpano

    • Organisé pour la première fois en juin dernier, le festival de rap Hypnotize n'aura pas lieu à Lyon en 2026.

    Après le Woodstower, c'est au tour du festival Hypnotize de baisser le rideau. Malgré une première édition 2025 concluante, ayant réunis près de 25 000 festivaliers et des stars du rap tels que Booba et Vald, le festival n'aura pas lieu en 2026 : "Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une expérience à la hauteur de ce que mérite Hypnotize, ni de ce que vous méritez", ont annoncés les organisateurs de l'événement jeudi 15 janvier sur leurs réseaux sociaux. Le festival sera donc mis sur pause, au moins pour cette année.

    "Ce n'est pas un adieu"

    Car si le festival de rap et de musiques urbaines n'aura pas lieu en 2026, ses organisateurs n'excluent pas son retour dans les années à venir : "Ce n’est cependant pas un adieu, et l’histoire ne s’arrête pas là (...) Nous réfléchissons déjà à la suite, en attendant le bon moment pour revenir", indiquent-ils sur le compte Instagram de l'événement.

    Les personnes ayant déjà réservé leurs places pour l'édition 2026 seront prochainement contactées.

