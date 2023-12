Un nouveau rassemblement de l'extrême droite interdit ce lundi à Lyon

Le groupe identitaire d'extrême droite "Les Remparts" appelait à manifester ce lundi 4 décembre place Bellecour pour dénoncer le "massacre des Français".

Pour la troisième fois en trois semaines, le groupe identitaire lyonnais "Les Remparts" a appelé à manifester ce lundi 4 décembre à 19h place Bellecour à Lyon. Et pour la troisième fois de suite, la préfecture du Rhône a pris la décision d'interdire ce rassemblement.

Le groupe d'extrême droite appelait à ce rassemblement pour le "collectif citoyen contre l'ensauvagement de nos villes et de nos villages" et entendait dénoncer le "massacre des Français" suite à l'assassinat du jeune Thomas à Crépol et de l'attaque au couteau à Paris ce weekend qui a fait un mort et deux blessés samedi soir.

Déjà deux rassemblements interdits

Si les organisateurs ont annoncé que le rassemblement avait été déposé en préfecture, cette dernière a expliqué avoir pris un nouvel arrêté interdisant la manifestation place Bellecour.

La semaine dernière le même collectif avait tenté d'organiser un rassemblement place Maréchal-Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. Une semaine plus tôt, c'est devant le palais des 24 colonnes, dans le Vieux-Lyon, que le groupuscule d'extrême droite avait appelé à se rassembler.