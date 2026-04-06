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460 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques
460 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques, un chiffre en hausse. © Tim Douet

Fête de Pâques : le Conseil des Mosquées du Rhône adresse ses vœux à la communauté chrétienne

  • par Clémence Margall

    • Le Conseil des Mosquées du Rhône adresse ses vœux à la communauté chrétienne à l’occasion de la fête de Pâques.

    Alors que les chrétiens célèbrent ce week-end la fête de Pâques, le Conseil des Mosquées du Rhône tient à leur adresser ses vœux. Dans un communiqué, son recteur, Kamel Kabtane écrit : "En ce temps fort de votre calendrier liturgique, marqué par la commémoration de la passion, de la mort sur la croix et de la résurrection de Jésus (ʿIssa, paix sur lui), nous tenons à exprimer notre considération sincère pour la place éminente qu’occupe cette figure bénie dans vos cœurs."

    "Renforcer les liens de fraternité, de respect mutuel et de vivre-ensemble"

    Si les traditions entre les deux religions "se distinguent dans l’interprétation de certains événements, écrit-il toujours, elles se rejoignent dans l’attachement aux valeurs universelles de foi, de miséricorde, de justice et d’amour du prochain."

    Et de conclure : "En ces circonstances, la communauté musulmane de Lyon forme le vœu que cette célébration soit porteuse de paix, d’espérance et de renouveau spirituel, et qu’elle contribue à renforcer les liens de fraternité, de respect mutuel et de vivre-ensemble qui fondent notre société. Nous invoquons Allah, le Très-Miséricordieux, afin qu’Il guide nos cœurs vers le bien, raffermisse notre unité et accorde à tous paix et sérénité."

    Lire aussi : Des animations organisées à Villeurbanne pour les vacances de Pâques

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