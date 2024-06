Escapades dans le Puy-de-Dôme : comme un petit air de Toscane en pays d’Issoire

Entre châteaux médiévaux et églises romanes, villages perchés ou nichés en creux de vallée, le pays d’Issoire déroule un paysage de collines, où alternent vergers et vignes poussant à flanc de coteaux. Les fins connaisseurs rallieront le village vigneron de Boudes, qui produit l’un des plus fameux crus d’Auvergne. À deux pas, ne manquez pas la vallée des Saints et ses cheminées de fées sculptées dans la terre ocre.

Le village vigneron de Boudes © Julie Lobstein

À environ deux heures de Lyon en voiture, le village vigneron de Boudes livre un point d’entrée gourmand pour partir à la découverte des vins d’Auvergne. Dans un cadre préservé, en pleine nature, les vignes offrent l’avantage d’être excentrées par rapport au reste du vignoble auvergnat, souvent plus proche de zones urbaines.

Un cadre idyllique, au détour d’une balade vigneronne, pour partir à la découverte de coteaux plantés en gamay et pinot noir pour les vins rouges, ou en chardonnay pour les cépages blancs. Proche de la retraite, Annie Sauvat a récemment revendu son domaine à un jeune vigneron, ne gardant que quelques vignes, et se consacre à partager sa passion et le métier de toute une vie.

“Je propose une offre œnotouristique variée afin de transmettre mon vécu et mon savoir-faire. Et aussi me faire plaisir ! Pris par le travail à la vigne, les vignerons n’ont pas toujours le temps de partager leur passion”, explique-t-elle. Dégustations, promenades dans les vignes, mais aussi balades à poney, en trottinettes ou contées, il y en a pour tous les goûts. Avec en prime, cette année, des œnobalades à la fraîcheur du soir accompagnées d’une dégustation de vins et produits du terroir.

Plus d’informations : sauvat-vins.com

Œnobalade à la fraîcheur du soir, tous les jeudis en juillet-août (de 19 h à 21 h) avec dégustation de vins 20 € par personne

Vignoble de Boudes © Julie Lobstein

Le côtes-d’auvergne, une petite AOC plébiscitée par le public

Auréolé d’une AOC depuis 2011, le vignoble auvergnat fait aujourd’hui partie de ces petits vignobles à la mode. Les vignes des côtes-d’auvergne prennent racine sur d’anciens flancs de volcans ou sur des coulées de lave.

Saurez-vous reconnaître les notes de fruits rouges et poivrées de ces vins volcaniques ? L’appellation compte cinq crus : Boudes, Corent, Chanturgue, Châteaugay et Madargue, qui s’accorderont à merveille avec les fameux fromages auvergnats : cantal, salers, saint-nectaire, fourme d’Ambert ou bleu d’Auvergne, le choix ne manque pas !

Cuvées Pélissier à Boudes © David Pelissier

Les insolites cheminées de fées de la vallée des Saints

Surnommée le “petit Colorado auvergnat”, la vallée des Saints cache un bien pittoresque paysage. Émergeant d’une végétation verdoyante, des silhouettes, hautes de dix à trente mètres, sculptées dans des argiles allant de l’ocre au rouge créent un spectacle insolite.

La vallée des Saints © Marlène Gaydier

Ces argiles riches en oxyde de fer se sont formées il y a 70 millions d’années lorsque la région était sous un climat tropical. Au cours du temps, l’érosion a façonné ces falaises aux formes énigmatiques que sillonne un sentier balisé.

Comptez deux heures aller-retour.

L’abbatiale Saint-Austremoine à Issoire © Marlène Gaydier

Issoire : une église romane aux éblouissantes couleurs

Traversée par la Couze Pavin, un affluent de l’Allier, la ville d’Issoire, avec ses pierres claires, affiche un petit air méridional.

Elle possède l’une des plus spectaculaires églises romanes d’Auvergne. Postée sur la route de Compostelle, l’abbatiale Saint-Austremoine a été construite vers 1140 en arkose (le grès local), venu des carrières voisines de Montpeyroux. Découvrez au soleil du matin l’étagement des volumes de son chevet, au riche décor, où alternent mosaïques, signes du zodiaque et colonnettes. Mais c’est l’intérieur qui émerveille le plus : entièrement repeint au XIXe siècle, les teintes rouges et ocre aujourd’hui étonnent mais donnent une idée des jeux de couleur qui habillaient les églises du Moyen Âge.

Le narthex abrite une fresque du Jugement dernier du XVIe siècle tandis que le chœur présente de nombreux chapiteaux historiés.

Un panorama à 360 degrés depuis la butte d’Usson

À une douzaine de kilomètres d’Issoire, classé parmi les “plus beaux villages de France”, ce petit bourg de pierre noire accroché à sa butte volcanique exhale un charme hors du temps. Son château, réputé imprenable, fut détruit en 1634 sur ordre de Richelieu. Ne subsistent que quelques vestiges et le souvenir de la reine Margot, assignée à Usson pendant dix-neuf ans.

Vue depuis Usson, classé parmi les “plus beaux villages de France” © Marlène Gaydier

Au cours de la montée facile se découvre également une belle rangée d’orgues basaltiques. Le sommet de la butte volcanique, coiffée d’une vierge de 7 mètres de haut, offre une vue à 360 degrés sur les massifs environnants.

Histoire

Le souvenir vivace de la reine Margot en Auvergne

Marguerite de Valois, une des plus célèbres figures de la Renaissance, a été largement popularisée par Alexandre Dumas avec son roman La Reine Margot. D’une grande beauté, elle est mariée en 1572 par sa mère Catherine de Médicis au roi de Navarre, futur Henri IV. Dans une époque secouée par les guerres de Religion, leur mariage, quelques jours avant la Saint-Bathélémy, ne réconcilie pas pour autant les croyants des deux confessions.

Elle n’aime pas son époux, et même si chacun multiplie ses liaisons respectives, elle lui reste néanmoins fidèle politiquement. Largement compromise dans les querelles religieuses et politiques de son temps, elle doit fuir la cour où règne son frère Henri III et finit, en 1586, assignée à résidence dans la forteresse d’Usson.

Emprisonnée dix-neuf ans durant, elle adoucira sa peine en s’entourant d’artistes et d’hommes de lettres et en faisant d’Usson une des cours les plus raffinées de son temps.

En 1605, après des tractations avec son époux Henri de Navarre, sacré roi de France en 1593, leur mariage est dissous. Elle obtient l’autorisation de regagner Paris où elle s’éteint en 1615.

Pratique

Où loger ?

• Maison de Vigneron, chambres avec vue sur le jardin, à Mareugheol

• Le Parriou, hôtel 3*, à Issoire - hotel-pariou.com

Où se restaurer ?

• Le Boudes la vigne, restaurant gastronomique, à Boudes - www.le-boudes-la-vigne.com

• Le P’tit Roseau, adresse gastronomique, cuisine locale - lepetitroseau.fr

Événements

• Du 16 au 21 juillet : festival international d’Issoire, folklore, musiques traditionnelles, danses et musiques du monde, festival-issoire.fr

• Fin juillet : festival d’art roman à Issoire – expositions, conférences, spectacles – porté par l’association Terres Romanes d’Auvergne

Comment s’y rendre ?

• En voiture, depuis Lyon, comptez 2 heures