Fête de la musique à Lyon : ce qui est autorisé dimanche, ce qui est surtout interdit

En pleine crise sanitaire, la Fête de la musique 2020 sera forcément particulière à Lyon dimanche 21 juin.

Les concerts de rue, qui pullulent dans le centre habituellement, seront notamment interdits. "La ville de Lyon rappelle qu’il ne sera pas possible de mettre à disposition des associations et musiciens, des scènes susceptibles d’attirer un public important, tant en centre-ville que dans le secteur de Gerland", explique la ville de Lyon.

"Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, les normes sanitaires en vigueur devront être appliquées et aucun rassemblement physique non autorisé ne devra avoir lieu. Le Ministère de la culture précise que "les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public", les concerts spontanés ne sont pas autorisés", souligne la ville de Lyon.



"Ainsi, afin de respecter les dernières consignes données par le gouvernement, et contrairement à ce qui avait été annoncé la semaine dernière, même les musiciens amateurs ne seront pas autorisés jouer dans les rues de Lyon", poursuit la ville de Lyon.

l'alcool dans la rue

Le préfet de la région Auvergne-Rhône- Alpes, préfet du Rhône, a pris un arrêté pour la journée du 21 juin et jusqu'au 22 juin à 8 heures interdisant dans toutes les communes du Rhône : • la consommation en réunion de boissons alcooliques sur la voie publique en dehors des lieux

réservés à cet effet

• la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards sur la voie publique

• la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à

usage privé dûment justifiée

• la vente d’alcool à emporter sous quelque forme que ce soit est interdite du 21 juin 2020, 20

heures au 22 juin 2020 à 6 heures Ce qui sera autorisé

Pour les bars et restaurants : "l’organisation de concerts, dans le respect des règles sanitaires, relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu : ils sont déconseillés dès lors qu’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique", précise la ville.

Le réseau TCL sera renforcé lui ce dimanche 21 juin, notamment les 4 lignes de métro et les T1 et T2. Ainsi que de nombreuses lignes de bus (lire ici).