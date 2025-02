Luc Ledy-Lepine, l'un des lead guitar de The Australian Pink Floyd Show, est l'invité de 6 minutes chrono/ Lyon Capitale.

C'est le plus grand tribute band du monde dédié au mythique groupe britannique Pink Floyd. A propose de ce groupe hommage, Nick Mason, le batteur des Floyd, et David Gilmour, le chanteur et guitariste de Pink Floyd, disent que "les Australian sont même meilleurs que nous sur certains morceaux". The Australian Pink Floyd a même joué pour les 50 ans de David Gilmour. C'est dire...

En tournée en France cette année, The Australian Pink Floyd show jouera dans treize villes, dont Lyon, mercredi 19 mars, à la Salle 3000.

Au menu, l'album Wish you were here, dont on fête, cette année, le cinquantième anniversaire et considéré par un grand nombre de fans comme le meilleur album du groupe anglais, mais aussi Dark Side of the Moon, apprécié comme l'un des meilleurs albums de tous les temps, The Wall, véritable emblème pop-rock, 3e album le plus vendu de l'histoire (derrière Thriller de Michael Jackson et Back in Black d' AC/DC) - et qui a donné lieu à un film réalisé par Alan Parker et scénarisé par le bassiste de Pink Floyd Roger Waters -, Division Bell qui signe le renouveau Pink Floyd au milieu des années 90, certains diront du réchauffé...

L'histoire du Lyonnais Luc Ledy-Lepine est digne d'un rêve. A 15 ans, après le visionnage d'un concert de Pink Floyd, il contacte via Facebook l'un des deux guitaristes de The Australian Pink Floyd Show, agrémentée d'une vidéo de lui qui jouant un solo de David Gilmour. "Contre toute attente, il m'a répondu : 'bah t'es pas trop mal pour ton âge, du haut de tes 15 ans, donc continue comme ça et dans quelques années tu auras peut-être mon boulot'. Et dix ans plus tard, il m'a appelé quand le fondateur du groupe Steve Mac a pris sa retraite, après 30-50 tournée." Après audition, le jeune Lyonnais est pris pour être l'un des deux lead guitar du plus grand groupe hommage à Pink Floyd.

Fans des premières heures, enfants du "nouveau monde", le 19 mars est à cocher dans votre agenda. Wish you were here...

BILLE DE L'AVANT DERNIER CONCERT DONNÉ PAR PINK FLOYD À LYON EN 1994

BILLET DU DERNIER CONCERT DE PINK FLOYD DONNÉ À LYON EN 1994

Voir : le documentaire d'Arte sur Wish you were here

La retranscription intégrale de l'entretien avec Luc Ledy-Lepine

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des 7 minutes chrono nous accueillons aujourd'hui Luc Ledy-Lepine bonjour.

Bonjour Guillaume.

Luc Ledy-Lepine vous êtes guitariste on va dire lead guitar de the Australian Pink Floyd Show qui passe à Lyon le 19 mars à la Salle 3000, enfin l'amphithéâtre 3000. The Australian Pink Floyd Show, c'est le plus gros tribute band du monde dédié à ce genre de reprise, donc à Pink Floyd, et vous êtes le lead guitar c'est quand même incroyable 27 ans c'est pas tant. Comment on en arrive à jouer dans le plus gros groupe de reprise de Pink Floyd au monde ?

Déjà je suis un des leads, on est deux guitaristes, je ne suis pas le seul lead sur scène mais quand même c'est un honneur de fou. Honnêtement, pouvoir faire cette musique, comment on en arrive là ? Simplement en allant les voir pour la première fois en 2013 pour les 40 ans de Dark Side of the Moon. Donc j'avais 15 ans à cette époque là et j'ai halluciné sur le concert. J'ai envoyé du coup le lendemain sur Facebook j'ai retrouvé un des deux guitaristes je lui ai envoyé un message et une vidéo de moi qui faisait un des solos qu'il avait fait la veille et, contre toute attente, il m'a répondu : " bah t'es pas trop mal pour ton âge, du haut de tes 15 ans, donc continue comme ça et dans quelques années tu auras peut-être mon boulot". Et dix ans plus tard, il m'a appelé quand l'ouverture s'est faite quand le fondateur du groupe Steve Mac a pris sa retraite, après 30-50 tournée.

Donc là il vous rappelle et il y a quand même j'imagine on passe des auditions...

Oui, j'étais le seul sur la liste. Il y avait plusieurs personnes qui étaient entre guillemets "potentiellement recrutables", ou je sais pas comment dire, mais pour le coup ils m'avaient vraiment dit "écoute, mets toutes les chances de ton côté et promis, si jamais t'y arrives, le boulot il est à toi". Et quand ils m'ont donné ma chance, du coup, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ce soit faisable.

Et donc c'est à dire qu'on se repasse les albums fétiches puis on joue on joue on joue.

C'est ça, et puis c'est surtout beaucoup d'écoute. Mais au préalable, c'est une musique que j'ai tellement écouté et tellement vécu depuis que je suis tout petit qu'elle est "un peu en moi". Et ça rend la chose plus facile quand même quand on connaît les morceaux par coeur à l'intérieur de soi, ça rend la chose plus simple, même s'il faut quand même les apprendre ceux qu'on connaît pas les moins connus et tout ça bon.

Et alors justement c'est une bonne transition parce que comment donc c'est un groupe de reprise mais comment on fait revivre le sentiment l'émotion la sensation qu'on avait quand on pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir Pink Floyd quand on les voit monter David Gilmour, Nicck Mason comment on arrive à réintroduire ça ?

Déjà, pour ceux qui ont eu la chance d'aller les voir, respect ! Parce que j'aurai bien voulu les voir mais non comment on fait pour retransmettre ça ? Ça demande simplement de la sincérité, je pense, honnêtement. Enfin c'est vraiment une musique qui doit vous parler, c'est comme tout enfin. La musique, pour moi, c'est de l'émotion, et transmettre des émotions par la musique je trouve que c'est quelque chose de magique et c'est ce que Pink Floyd avait fait auprès de moi quand je les écoutais quand j'étais petit. C'est un peu ce que j'essaye de retransmettre, aussi, en rendant hommage à ce groupe là, pas tout seul évidemment, mais avec tous mes collègues musiciens de rendre hommage à cette musique qui nous avait marqué quand on était plus jeunes, et même encore aujourd'hui, et qui ont marqué, du coup, des milliers et des milliers de personnes qui viennent nous écouter.

Parce que là vous allez jouer devant à peu près 3000 personnes et vous faites des concerts jusqu'à combien de personnes dans le public ?

Le plus gros que j'ai fait depuis que j'ai rejoint le groupe personnellement avec eux c'était 27 000 personnes.

Moi j'ai eu la chance d'avoir vu Pink Floyd à Gerland en 1994. En revanche un de mes rêves ça aurait été d'être batteur devant 30 000 personnes. Est-ce que c'est vrai que Nick Mason et David Gilmour donc Nick Mason batteur et Gilmour guitar ont dit à propos de The Australian Pink Floyd Show que c'était "sans équivoque le meilleur hommage qu'on pouvait rendre à Pink Floyd" ? J'ai lu ça.

C'est ce qu'ils ont dit. C'était il y a quelques années mais, oui les Australian Pink Floyd ont joué pour les 50 ans de Gilmour. Ils ont été invités par David Gilmour pour son anniversaire. Nick Mason fait des petits commentaires sympathiques des fois sur le groupe. On avait été le voir en concert et il a fait une petite blague comme ça en disant qu'il était étrange pour lui d'être dans son propre tribut de band. Du coup il devrait peut-être s'appeler The Australian Nick Mason Show. Ça c'était un petit clin d'oeil, c'était marrant. Mais oui ils ont dit ça.

Donc j'imagine que vous avez d'autant plus de fierté quand il y a deux monuments qui disent que c'est…complètement. Là en fait cette année les 50 ans de l'album Wish You Were Here un des albums clés de Pink Floyd ça veut dire que le 19 mars à Lyon The Australian Pink Floyd Show vous allez faire quelque chose de spécial pour cet album ?

On fait tout l'album jusqu'à la fin. On ouvre le concert avec Wish You Were Here du coup enfin tout l'album. Donc c'est vraiment de la première à la dernière seconde. comme tout le monde a pu l'entendre, à l'époque, sur le vinyle, on essaie d'être le plus fidèle possible à l'album. C'est à dire qu'à la note près, à la milliseconde près, c'est vraiment identique à l'album. Et donc voilà faut que le public s'attende à un hommage complet à Wish You Were Here du coup tout l'album. Et bien sûr une bonne heure et demie de classiques ensuite.

De Darkside et ainsi de suite.

C'est ça Darkside, The Wall, Division Bell un peu de tout.

Rendez-vous donc le 19 mars à la Salle 3000 19 mars avec notamment Luc Ledy-Lepine, est un des leads guitare de The Australian Pink Floyd Show, le plus gros tribute band de Pink Floyd et puis même tout court. Merci en tout cas à beaucoup d'être venu sur le plateau.

Merci à vous.

A très bientôt. Au revoir.