Le département a enregistré 23,4 millions de nuitées touristiques 2025, en recul de 1% après une année 2024 record, selon le bilan annuel d'Isère.

L'Isère a totalisé 23,4 millions de nuitées touristiques en 2025, marchandes et non marchandes, soit une baisse de 1% sur un an, indique le bilan d'Isère Attractivité publié en juin 2026. La montagne concentre 61% de la fréquentation, devant l'urbain avec 23% et la campagne avec seulement 16%. La consommation touristique atteint la somme pharamineuse de 1,4 milliard d'euros, stable par rapport à 2024.

Les deux saisons ont évolué en sens contraire. L'hiver 2024 - 2025 a généré 11,8 millions de nuitées, en hausse de 1%, grâce à un bon enneigement et à une fréquentation record durant les vacances de Noël. L'été 2025 a atteint 9,6 millions de nuitées, en baisse de 2%, la clientèle française est restée fidèle, tandis que la fréquentation étrangère a reculé.

Le ski tire les résultats ! Avec 5,5 millions de journée-skieurs, c'est-à-dire le nombre total de journées de ski vendues sur la saison, les recettes des remontées mécaniques s'élèvent à 181,8 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à l'hiver précédent, selon Domaines Skiables de France. L'Isère représente ainsi un dixième de l'activité nationale. Le ski de fond suit la même tendance : la redevance acquittée par les fondeurs pour accéder aux pistes atteint 2,02 millions d'euros, en hausse de 35% sur un an.

L'hôtellerie de plein air et l'hôtellerie classique progressent également : les campings comptabilisent 1,2 million de nuitées soit une hausse de 5%, et les hôtels 2,4 millions, là encore, une hausse de 3%. Les hébergements locatifs entre particuliers, recensés sur les plateformes type Airbnb et Booking, atteignent 5,1 millions de nuitées, une augmentation de 7%.

Le secteur représente 30 800 emplois touristique, dont 24 600 salariés, soit 7% de l'emploi départemental. La fréquentation des 60 principaux sites et musées recule en revanche de 5%, à 3,2 millions de visiteurs.