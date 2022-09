"Etre dans le top 3 mondial des meilleurs festivals de court-métrage" (Filmoramax)

"Du grand cinéma en format court" résume Arnaud Mizzon.

La base line de Filmoramax : "moderniser l’image du court-métrage et créer une nouvelle vague d’événements". "Le court-métrage a été un peu oublié, explique le réalisateur de Le Tournesol avec Dani et Joey Starr ou Dernière ligne droite avec Gérard Darmon. Mais c'est bien est un genre en soi, le symbole du cinéaste et une niche dont Lyon avait besoin."