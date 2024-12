Un classement des villes les plus intéressantes pour profiter de son pouvoir d'achat a été établi par le journal Le Parisien. Il n'épargne pas les grandes métropoles, dont celle de Lyon.

Revenus, immobilier, coût de la vie... Des priorités qui intéressent autant qu'elles inquiètent les Français qui, à l'aube de 2025, se lanceraient bien pour certains dans de nouveaux projets pour trouver une vie "meilleure". Alors, où faut-il se rendre pour cela ? Nos confrères du Parisien ont comparé à partir d’une quarantaine de critères (dynamisme économique local, présence de commerces, prix de l'immobiliser, qualité de vie...) plus de 600 bassins de vie en France. L'objectif, lister les villes où il est le plus possible de profiter de son pouvoir d’achat, en fonction de sa catégorie socioprofessionnelles (CSP). Où se situent nos villes du Rhône et la métropole de Lyon ? Faut-il les fuir ou, au contraire, venir s'y installer ?

Les 3 CSP : les cadres et les professions intellectuelles supérieures (22,4 % de la population française ; niveau de vie médian situé à 37 730 euros par an en 2022), les employés (25,5 % ; 23 450 euros) et les ouvriers (18,6 % ; 22 440 euros)

Villefranche-sur-Saône, idéale pour les cadres ?

Pour la CSP la plus aisée, les cadres, la banlieue parisienne et le littoral sont adéquats pour maximiser son pouvoir d'achat. Aucune commune du Sud-Est de la France ne figure dans le top 20 des bassins de vie où s'installer en tant que cadre. La première ville rhodanienne de ce classement est Villefranche-sur-Saône à la... 175e place, avec un score de 11,24 sur 20. La première ville de ce classement, Senlis (Oise), obtient la note de 13,73.

Les employés, loin des métropoles

Pour les employés, regroupés dans la deuxième catégorie, de nombreuses villes de la "diagonale du vide" avec l'absence de grande métropole à proximité sont en tête de liste. On retrouve Macon à la 148e place du classement, puis Tarare, première ville du Rhône, à la 219e place. Lyon, dans ce classement, se trouve à la 572e place sur 614 bassins comparés.

Une commune de Savoie conseillée pour les ouvriers

Pour les ouvriers, c'est la commune de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) qui prend la tête du classement. "Notamment parce qu’il obtient la meilleure note sur le salaire moyen des ouvriers en France (15,5 euros net de l’heure)", précise Le Parisien. Pour trouver une ville du Rhône, il faut alors descendre bien bas : à la 246e place, où l'on retrouve à nouveau Tarare. Villefranche-sur-Saône arrive ensuite à la 321e place, puis L'Arbresle à la 375e position.

En somme, l'absence de villes du Rhône en haut des trois classements s'expliquent notamment par le prix de l'immobilier, particulièrement haut et porté par l'attractivité de la ville et de la métropole de Lyon. Elle fait aussi face aux villes de la banlieue parisienne, où les salaires moyens sont généralement élevés. Ainsi, Lyon comme les autres grandes villes françaises sont loin derrière.

