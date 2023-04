Exposition nue à Lyon, "mon monde d’évasion est le naturisme" 

Le musée d’art contemporain de Lyon a accueilli pour la première fois de son histoire une exposition uniquement accessible aux personnes nues de la tête aux chevilles.

Les chaussures ou les claquettes étaient les seuls morceaux de textile autorisés au Musée de l’art contemporain (MAC) de Lyon jeudi 27 avril. "Le MAC nous a contacté pour venir lors de cette exposition sur l’incarnation du corps et ça correspond à notre philosophie", souligne Frédéric Martin président de la Fédération française de naturisme (FFN) en Auvergne-Rhône Alpes. C’est ce mélange entre l’univers du naturisme et la relation au corps qui a intrigué et intéressé plus de 250 personnes présentes lors de cette visite de musée dans le plus simple appareil de 18h30 à 20 heures.

Naturiste depuis 42 ans, le président de la FFN déambule pour la deuxième fois nu dans une institution culturelle de Lyon après l’exposition Hyperréalisme. Ceci n'est pas un corps organisée à la Sucrière en 2022. "Les naturistes n’ont pas forcément les moyens de partir en vacances donc le naturisme vient à eux. C’est du naturisme urbain", explique Frédéric Martin. À entendre Denis, cette visite sans un bout de tissu sur le corps offre un sentiment de liberté, "il n’y a pas de notion de rang social que l’on peut parfois voir avoir des habits".

Ne pas seulement être sur la plage

Quelques minutes d'échanges avec ce retraité permettent de saisir que d’une manière générale le monde du naturisme semble encore mal comprit ou tout du moins mal perçu, "ma famille ne me comprend pas, mais en rentrant dans ce monde j’ai rencontré des personnes incroyables", confie Denis. Et d'ajouter "ce n’est pas de l’exhibitionnisme c’est juste une acceptation du corps". Totalement épanoui au milieu des oeuvres d'art du macLyon, cet ancien employé de La Poste a trouvé son monde d’évasion dans cette pratique, "avec du textile je me sens mal, lorsque j’arrive chez moi je me mets nu".

À travers ce genre d’événement, des naturistes de longue date se retrouvent aux côtés de certains qui passent le cap pour la première fois. "Il y a un échange différent entre le fait d’aller au musée nu et habillé, les gens ne sont pas forcément naturistes, mais viennent pour découvrir autre chose et il y a une plus grande ouverture à l’autre" affirme, Chantal naturiste depuis des années. Des néophytes arrivés après notre départ du musée, pour rester à l'abri des objectifs.