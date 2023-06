Escapades dans le Beaujolais et le Rhône : à vélo à travers villages et vignobles 

Le 13 juillet, la douzième étape du Tour de France sillonnera le Beaujolais. Un parcours de 169 kilomètres épousant le relief vallonné caractéristique des vignobles de la région. Les coureurs traverseront nombre de villages aux douces appellations (Juliénas, Fleurie, Régnié, etc.), redoubleront d’efforts dans les montées des cols de la Croix Montmain ou de la Croix Rosier pour terminer à Belleville-en-Beaujolais. Pourquoi ne pas enfourcher vous aussi votre monture et vous élancer sur les nombreux itinéraires balisés et voies vertes du département ?

La voie verte du Beaujolais

Longeant la vallée de l’Ardières, la voie verte du Beaujolais relie Belleville (point d’arrivée de la 12e étape du Tour de France cette année !) à Beaujeu sur le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer.

À l’écart des voitures, totalement sécurisée, elle traverse d’abord un paysage de bois et de bocage, dans la plaine, avant de serpenter à travers le vignoble du Beaujolais, puis de remonter doucement jusqu’à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais.

La gare de Belleville-sur-Saône est facilement accessible en TER. Plusieurs points d’entrée, situés à Saint-Jean-d’Ardières, Cercié et Beaujeu, sont accessibles en voiture et offrent un parking, des sanitaires, une aire de pique-nique, un parking à vélos et un relais d’information service. La Maison du terroir beaujolais, à Beaujeu, loue des vélos.

Les hauteurs du Beaujolais offrent des points de vue remarquables © Destination Beaujolais

Géocaching à vélo !

Grande chasse au trésor numérique, le géocaching des Gnolus – ces mini-personnages à collectionner, joueurs et facétieux – a débarqué en Beaujolais au printemps 2022 avec désormais quinze parcours.

Disponibles sur l’application gratuite du même nom, ils permettent de découvrir le territoire, le patrimoine et les paysages traversés de façon ludique et connectée.

Chaque balade est rythmée d’énigmes à résoudre et d’indices à suivre. La dernière en date (et première à vélo !) traque Cyclöp autour de la voie verte du Beaujolais et se termine par une sélection de lieux, commerces locaux et restaurants à découvrir.

Caractéristiques : 15 kilomètres – 2 heures

Insolite : Petit-déjeuner sur le mont Brouilly

Balade entre la nuit et l’aube avec petit-déjeuner gourmand au sommet du mont Brouilly. Départ à 5 h 30. Du dimanche 7 mai au dimanche 17 septembre.

www.destination-beaujolais.com

Autour de la voie verte

Trois boucles de découverte autour de la voie verte facilitent l’exploration du Beaujolais et du val de Saône sur de courtes distances, avec une dénivelée facile et des routes à très faible trafic. La première autour du chemin des Mûriers (6.1) emprunte une partie de la voie verte, la deuxième (6.2) de 15 kilomètres, un peu plus sportive, vous emmène au cœur du Géoparc, avec vue sur le mont Brouilly.

Une troisième (6.3), de 22 kilomètres, longe la prairie du val de Saône depuis Belleville : sans aucune dénivelée, c’est la boucle la plus facile. Le départ au port de Belleville-en-Beaujolais se fait sur une voie réservée aux vélos, totalement sécurisée. Le retour se fait sur de petites routes avec peu de circulation. Vous traverserez une mosaïque de prairies humides, bocages, ponctuée de lônes et de mares. Prenez vos jumelles, avec un peu de chance, vous pourrez observer castors, courlis cendrés ou phragmites des joncs (une espèce de fauvette des marais).

Retrouvez ces boucles sur rhone.fr et sur www.destination-beaujolais.com

À voir

Hôtel-Dieu de Belleville Étienne Ramousse © Destination Beaujolais

Hôtel-Dieu de Belleville

Mis en service en 1733, l’hôtel-Dieu, destiné à accueillir les pauvres de Belleville et des environs, est aujourd’hui classé monument historique. Il est resté intact avec son apothicairerie et ses pots de faïence, ses trois salles de malades, garnies de leurs lits à ruelle, ses collections d’instruments chirurgicaux et ses deux chapelles.

Visite guidée : mardi et jeudi à 14 h 30 et le samedi à 10 h

5 € la visite libre, 7 € la visite guidée

Tél. : 04 74 66 44 67

Notre-Dame-des-Raisins, à Saint-Lager - Étienne Ramousse © Destination Beaujolais

Notre-Dame-des-Raisins, à Saint-Lager

Au sommet du mont Brouilly (483 mètres), cette chapelle du XIXe siècle est consacrée à la Vierge pour détourner grêle, gelées et autres fléaux de la vigne, tel le mildiou. Inaugurée le 8 septembre 1857, les vignerons du Beaujolais s’y rendaient en pèlerinage chaque année à la même date avec leur plus précieuse récolte, accompagnés d’un prêtre pour bénir les raisins.

La Maison du terroir beaujolais, à Beaujeu - Étienne Ramousse © Destination Beaujolais

Maison du terroir beaujolais, à Beaujeu

Au bord de la voie verte, cet établissement propose une visite ludique et gratuite à la découverte du terroir beaujolais. Dotée d’une boutique, véritable vitrine du territoire, vous trouverez également les produits d’une centaine d’artisans et producteurs locaux, pour un souvenir local et gourmand. Espace de location de vélos, la Maison propose aussi régulièrement des expositions et des animations.

La Maison du terroir beaujolais, place de l’Hôtel-de-Ville, Beaujeu.

04 74 69 20 56 - www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Lac des Sablons

Un plan d’eau de 12 hectares, apprécié des pêcheurs et véliplanchistes. Depuis 2012, un système de téléski nautique fait le tour du lac. Tables de pique nique mais baignade interdite. Pour les cyclistes, mais aussi pour les autres, possibilité de séjourner à proximité du lac, à Crèches-sur-Saône, au camping de La clé de Saône.

Le Hameau Dubœuf fête ses 30 ans

Au sein de sa gare rénovée de Romanèche-Thorins, un nouveau spectacle sons et lumières, en mapping video, plonge le visiteur dans un décor du Second Empire, peuplé des figures impériales, suivi d’une salle où des sculptures de bacchantes prennent vie. Un voyage dans le temps aux allures de fête !

www.duboeuf.com

Avec ses 230 kilomètres, la Grande Traversée du Rhône (GTR), du Beaujolais à Condrieu, permet de découvrir le Rhône en quatre à huit jours de plaisirs en VTT © CCSB / RT

Sillonner le Rhône grâce aux boucles cyclotouristiques

Du Pilat rhodanien au Beaujolais en passant par les monts et coteaux du Lyonnais, une trentaine de boucles cyclotouristiques, d’un niveau de difficulté allant de facile à très difficile, permettent de partir à la découverte de la richesse du patrimoine du département et de ses paysages variés. Les parcours sélectionnés sont réalisés sur des routes départementales à faible trafic et sont numérotés de 1.2 à 6.3.

À travers les crus du Beaujolais

Ainsi, la boucle des crus du Beaujolais (5.1) de 41 kilomètres, pour une durée estimée de 2 heures 45, de niveau modéré, vous emmène à travers les territoires des crus du Beaujolais (Chénas, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, etc.). Profitez-en pour découvrir en chemin le parcours œno-sensoriel du château de Pizay, visiter le château du XVe siècle de Corcelles ou encore partir en voyage à travers les métiers de la vigne et du vin au Hameau Dubœuf, à Romanèche-Thorins. Vous avez aussi la possibilité de partager un pique nique chez un vigneron.

Un carnet “Le Rhône à vélo”, édité par le Département, recense ces boucles cyclotouristiques. Consultez la version numérique sur rhone.fr

Itinérances VTT dans le Rhône

Pour les férus de VTT, deux grands parcours en itinérance avec un balisage adapté permettent de découvrir le Rhône sur plusieurs jours. Avec ses 230 kilomètres, la Grande Traversée du Rhône (GTR), du Beaujolais à Condrieu, permet de découvrir le Rhône en quatre à huit jours de plaisirs aussi variés qu’imprévus. Le Grand Tour des Monts du Lyonnais (GTML) embrasse en trois à cinq jours les nombreux panoramas et le riche patrimoine de ce massif géographique.

Plus d’infos sur : rhone-outdoor.com

Le site recense également de nombreux autres circuits VTT dans tout le département.

Les dimanches électriques

Pour la 5e saison, de mars à octobre, le pays de l’Arbresle, à 20 kilomètres de Lyon, offre une programmation de balades à VTT électrique, en petit groupe (15 personnes max.), accompagnées par un guide moniteur VTT ! Des balades proposées à la demi-journée ou à la journée avec des thématiques variables (carrières de Glay, œno-balade en Beaujolais, au pays de la cerise, etc.) avec options dégustation. Plusieurs niveaux sont proposés : débutant, intermédiaire ou sportif.

25 € pour les balades à la demi-journée (30 € avec dégustation), 50 € à la journée

Plus d’infos et réservations : arbresletourisme.fr

À voir

Les carrières de Glay © Xavier Courraud

Les carrières de Glay

Exploitées dès le XVe siècle et jusqu’en 1947, les carrières sont ouvertes toute l’année, en visite libre, aux promeneurs qui peuvent faire le tour du site par un sentier aménagé et jalonné de panneaux.

www.carrieres-de-glay.fr

Le couvent de La Tourette © Baltik

Le couvent de La Tourette

Un site de renommée mondiale, bâti par Le Corbusier et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Adulte : de 10 à 13 € (visite couvent ou visite couvent + visite expo art contemporain selon les dates)

Adolescent (12-18 ans) : de 6 à 10 € (visite couvent ou visite couvent + visite expo art contemporain selon les dates)

www.couventdelatourette.fr

Pédalez solidaire ! 10H des Monts, à La Chapelle-sur-Coise

Le 9 juillet, l’association Monts Vélo Solidaire invite cyclos de toute la région et amateurs de VTT à réaliser collectivement le plus de kilomètres possible durant dix heures. Dans l’écrin des monts du Lyonnais, venez pédaler, découvrir des parcours vallonnés et faire grimper le compteur de la journée.

montsvelosolidaire.fr

Où se loger ?

• La Cadole du vigneron, à Fleurie

Cabane en bois écologique au cœur des vignes du Beaujolais. À partir de 145 €/nuit pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus)

www.domaine-aufranc.fr

• Lodges Laô, à Bully

Ancien corps de ferme rénové dans un cadre bucolique.

À partir de 98 €/nuit pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus)

www.lodgeslao.fr

• Le Cottage de Clairefontaine, à Chonas-l’Amballan

Le charme authentique d’une ferme rénovée par la famille Girardon. À partir de 98 €/nuit. domaine-de-clairefontaine.fr

• Le Château de Fougères, à Poule-les-Écharmeaux. Un gîte pour 13 personnes au cœur du Beaujolais vert dans une demeure rénovée du XIVe siècle. Accueil équestre pour les randonneurs à cheval. Nombreux départs à pied ou en VTT. À partir de 950 € pour deux nuits.

fougeres-beaujolais.com

• Le Balcon de Montromant, à Montromant

Grand gîte avec jacuzzi dans les monts du Lyonnais, avec vue plongeante sur la campagne environnante. À partir de 100 €/nuit pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus)

www.montsdulyonnaistourisme.fr

Et pour une nuit en pleine nature, essayez la nouvelle aire de bivouac dans le Beaujolais vert, au col de la Croix de l’Orme.

Où se restaurer ?

• L’Auberge du Cep, à Fleurie

Restaurant étoilé à la gastronomie de terroir, fine et généreuse. www.aubergeducep.com

• Le Morgon, à Villié-Morgon. Belle cuisine dans un joli cadre. www.restaurantlemorgon.fr

• Le Beaujolais, à Belleville

Une cuisine savoureuse avec une belle carte des vins.

www.restaurant-le-beaujolais.com

À ne pas manquer

• 17 juin : La Nuit du Conte, Saint-Germain-Nuelles. Au soleil couchant, sur le superbe site des Carrières de Glay, douze conteurs enchanteront petits et grands avec des histoires du monde entier

• 25 juin : Les Riveriades. Le village de Riverie, dans les monts du Lyonnais, prend des allures de Moyen Âge (danses, combats, défilés d’archers, spectacles de rapaces et artisanat)

• Du 6 au 9 juillet : Eh cherry Festival. Fête de la cerise avec animations, concerts, repas sur les communes de Bessenay, Bibost et Saint-Julien-sur-Bibost

• Du 1er juillet au 1er septembre : Festival Beaujolez-vous. Animations tout au long de l’été du mardi au samedi

• Du 1er juillet au 31 août : Festival Rosé, Nuits d’été. Animations du jeudi au dimanche autour des vins rosés du Beaujolais

• 15 & 16 septembre : Festival des Vendanges Musicales, Charnay. Rendez-vous de musiques actuelles sur le parvis du château